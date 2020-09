Rosszindulatú daganattal küzd az egykori top tízes teniszező

Carla Suárez Navarro spanyol teniszező megrázó hírt közölt közösségi oldalán: a 2016-ban top tízes játékosnak számító teniszező rosszindulatú daganattal küzd. A 31 éves játékos nyirokrendszerét támadta meg a Hodgkin-limfóma nevű betegség, amely kis kiterjedésű és gyógyítható, mivel korai stádiumban fedezték fel, ugyanakkor nehéz csatát vív a kórral.

Suárez Navarro az elmúlt hat hónapban kemoterápiás kezeléseket kapott, év végén pedig vissza akar vonulni a profi tenisztől. A US Opent már lemondta, az év hátralévő része viszont még kérdéses.

– mondta helyzetéről a teniszező.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. 💪🏻💪🏻

Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh

— Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) September 1, 2020