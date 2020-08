Egy bringás lezuhant a hídról, egyet meg az autó ütött el verseny közben

Jakob Fuglsang győzött az országúti kerékpárosok lombardiai körversenyén, amelyen Valter Attila személyében először volt magyar résztvevő, írja az MTI. Az idény második nagy egynapos klasszikusán nem csak a dátum volt szokatlan, ugyanis a hagyományosnál rövidebb táv, 231 kilométer várta a mezőnyt.

A viadalt egy súlyos baleset is beárnyékolta: az előzetesen a legnagyobb esélyesek közé sorolt Remco Evenepoel az élmezőnnyel haladva átbukott egy kőhíd korlátján, majd több métert zuhanva egy fákkal és kövekkel borított mély árokba esett.

A múlt vasárnap befejeződött lengyel körversenyen győztes 20 esztendős belga tehetséget nyakmerevítőben, hordágyon szállította el egy mentőautó, de eszméleténél volt. A német bajnok Maximilian Schachmann pedig a hajrában egy váratlanul kihajtó autóval ütközött, ő a hetedik helyen fejezte be a versenyt.

Max Schachmann taken out by *a car on the course* during Il Lombardia pic.twitter.com/mtoBdoq0mT

— James Dart (@James_Dart) August 15, 2020