Mi történik, ha egy luxusbörtönbe zárjuk a világ legjobb játékosait?

Képzeljük el, hogy egy sportág klasszisait összezárjuk hónapokra és semmi mást nem csinálnak, mint edzenek és mérkőzéseket játszanak. Az NBA-nek köszönhetően megnézhetjük, hogyan néz ki mindez a valóságban.

A koronavírus-járvány kísérleti időszakot hozott el a sportban világszerte. Senkinek nem volt, nem is lehetett arra semmilyen forgatókönyve, hogyan is kellene befejezni a bajnokságokat, ha egyáltalán be lehet, miután kitör egy pandémia, aminek nyomán hónapokra leáll minden.

Ahány liga, annyiféle megoldást láttunk ebben a helyzetben. A legdrasztikusabb reakciót a hokiban láttuk: amikor a pandémia felütötte a fejét, szinte azonnal beszüntették a bajnokságokat – az egész világon csupán az NHL-t fejezik be a sportágban, de azt is több hónapnyi szünet után. A labdarúgó-topligák közül a franciák véget vetettek a bajnoki szezonnak, bár arról még mindig megy a vita, nem volt-e a finis elhamarkodott lépés.

A legtöbb helyen az a döntés született, hogy ha nézők nélkül is, de az üzlet és a versenyszellem miatt mégis lejátsszák a fennmaradó meccseket. A labdarúgó NB I párját ritkította: sok más országhoz hasonlóan eleinte nézők nélkül tért vissza, majd korlátozott számban újra mehettek a szurkolók a stadionokba, a végére pedig már eltörölték a létszámlimitet is, így több alkalommal is téma volt a magyar labdarúgás a nemzetközi sajtóban.

Az NBA-ben, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban sokáig találgatták, mi legyen, elhangzottak érvek a folytatás mellett és ellen egyaránt. Arra jutottak, hogy sokkal fájóbb az, ha 1947 után először nem hirdetnek bajnokot, mint ha az idei győztes neve mellé majd egy kis csillag kerül, ami azt jelöli, milyen körülmények között ért véget a szezon.

A liga fogta a csapatok nagy részét, elvitte őket Disney Worldbe, így a bajnokság egy buborékban zárul le.

Az orlandói helyszínre már július elején megérkeztek a játékosok, egy ilyen, hónapokig tartó leállás után le kellett nyomni egy mini edzőtábort és pár edzőmeccset is, mielőtt ismét tétre menne a játék. Nem volt kötelező és nem is mindenki vállalta az utazást: volt, aki egészségügyi okokból nem szállt repülőre, mások nem akartak hónapokat távolt tölteni a családjuktól.

Komoly protokollt kell(ene) betartaniuk a csapatoknak, állandóak a tesztek (nem volt még pozitív eredmény), és nem szabadna elhagyni a luxusbörtönnek beillő buborékot, de indokolt esetben (például családi ügy) meg lehet tenni. A felkészülés során azért kiderült, hogy nem könnyű ennyi emberre odafigyelni, már többen átlépték a képzeletbeli határokat – Lou Williams például kiugrott egy sztriptízbárba, de azt mondta, hogy csak csirkeszárnyakért –, aminek minden esetben karantén lett a következménye. Akár két hétre is elkülöníthetik a kosarasokat, ami a tétmeccsek visszatérésével már elég fájó tud lenni majd a csapatoknak, az említett Williams kapásból kihagyja a Los Angeles Clippers első két mérkőzését.

Nézők nélkül behallatszik minden a közvetítésbe, Carmelo Anthony itt például határozottan közli a csapattársakkal, hogy övé a labda:

“I got it, fu-k outa here” Carmelo Anthony pic.twitter.com/QPDTNwxO8V — Hoop Central (@TheHoopCentral) July 23, 2020

Mit lehet a buborékban tenni?

A Disney World tényleg olyan, mint egy luxusbörtön, hiába kritizálták többen is a játékosoknak összeállított ételcsomagokat az érkezés után, de egyre többen mondják, hogy megvan mindenük. Biztosan lesznek, akik nehezebben viselik majd a bezártságot, azt, hogy távol vannak a családjuktól, de egy vadonatúj hotel fogadta a csapatokat, vannak medencék, golfpályák, még horgászási lehetőség is.

Bár nem engedélyezik, hogy a játékosok átjárjanak egymáshoz, maszkot hordva végezhetnek közös programokat. Az arcukat szinte mindenhol el kell fedniük, csak az edzéseken és a mérkőzéseken nem, illetve ha egyedül vannak a konditeremben. Ha a kosarasok kártyapartit tartanak, utána minden esetben le kell cserélni az egész paklit az egészségügyi előírások miatt.

A The Athletic szakírója, Marcus Thompson megpendítette, hogy a hónapokig elzárt játékosok „különleges masszázst” is igénybe vehetnek,

de ezt senki sem erősítette a buborékon belülről. A liga ugyan tart majd doppingellenőrzéseket, azt viszont sikerült elérnie a játékos-szakszervezetnek, hogy a rekreációs szereket, mint például a füvet, nem ellenőrzik.

Hogyan ér véget a szezon?

Nem minden csapatot rendelt Disney Worldbe az NBA. Azok az együttesek, amelyeknek már semmi esélyük nem volt rájátszásba kerülni, otthon maradhattak. De az sem tűnik indokoltnak, hogy nem csak a rájátszásban érintett csapatok utaztak, a mezőny tagjai már lejátszottak fejenként több mint 60 mérkőzést az alapszakaszból, kristálytisztán látszanak az erőviszonyok. Reális esélye a playoffba kerülésre keveseknek van azon csapatok közül, amelyek nem a rájátszást érő helyek valamelyikén állnak – a Washington Wizardsot mondhatni feleslegesen zárták be Disney Worldbe, a három legjobb játékosa nélkül (Bradley Beal és John Wall sérült, a lejáró szerződésű Davis Bertans nem akart kockáztatni) jóindulattal is csekélynek mondható esélyekkel száll versenybe.

Az is szinte mindegy, hogy a továbbjutó csapatok milyen sorrendben végeznek, ebben a rájátszásban el lehet felejteni a hazai pálya előnyét, a Disney Worldben játsszák majd le a mérkőzéseket, ugyanúgy nézők nélkül.

Az alapszakasz lezárása után tett egy kis csavart a történetbe a liga: amennyiben a közel áll egymáshoz a nyolcadik és a kilencedik helyezett, egymást közt döntik el, ki jusson rájátszásba. Amikor az úgynevezett bejátszás is lement, augusztus 17-én beindul a playoff, ami már a jól bevált módszer szerint fog menni, az egyik fél negyedik győzelméig tartanak a párharcok. A nagydöntő szeptember 30-án kezdődik, a következő szezon a tervek szerint majd decemberben indul.

LeBron a Lakersszel is csúcsra ér?

A mindenkit leginkább foglalkoztató kérdés az, hogy a leállás előtt az egész ligában a második legjobb mérleget felépítő Los Angeles Lakers a várakozásoknak megfelelően megnyeri-e az egész szezont. Ha ez sikerülne, akkor LeBron James sosem fogja lemosni magáról, hogy Miamiban szupersztár csapattársak segítették bajnoki címekig, most meg egy feje tetejére állt idény borított mindenféle papírformát – a clevelandi győzelmét talán még az utálói sem vitatják el tőle –, de azért, aki követi Jamest az Instagramon láthatja, mekkora melót tett bele, hogy 34 évesen is kirobbanó formában várja a folytatást.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon LeBron James (@kingjames) által megosztott bejegyzés, Júl 18., 2020, időpont: 5:28 (PDT időzóna szerint)

Még ennek az erős Lakersnek sem lesz könnyű dolga végigverekednie magát a nyugati konferencián, kapásból ott van a városi rivális Clippers Kawhi Leonarddal, de a Denver, Utah, Oklahoma City, Houston négyes meg pont olyan csapatokból áll, amelyeket mindenki el szeretne kerülni a rájátszásban. A keleti oldalon Giannis Antetokounmpo és a Milwaukee Bucks emelkedik ki, de meglepően jól szerepelt a címvédő Toronto Raptors is a leállás előttig.

Black Lives Matter

Talán nincs még egy olyan bajnokság a világon, ahol a játékosok annyira beleállnak a társadalmi kérdésekbe, mint az NBA-ben. A rasszizmus elleni tüntetések során rengeteg kosaras alkotott véleményt, sokan mentek ki az utcára, többen beszédet mondtak és vezették a vonulást.

Bár nézők nem leszek Orlandóban, az üzenet így is mindenkihez el fog jutni, a BLM-felirat fel van festve a pályákra,

a csapatok pedig közösen szeretnének fellépni, a New Orleans és a Utah játékosai azt tervezik, hogy közösen ereszkednek féltérdre az amerikai himnusz alatt.

A visszatérés után egyből négy meccset is ad a Sport TV Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers: július 31., péntek 03:00, Sport1 (élő); 21:00, Sport1 (ism.) Milwaukee Bucks – Boston Celtics: augusztus 1., szombat 00:30, Sport1 (élő); 12:00, Sport2 (ism.) Denver Nuggets – Miami Heat: augusztus 1., szombat 19:00, Sport1 (élő) Boston Celtics – Portland TrailBlazers: augusztus 2., vasárnap 21:30, Sport1 (élő)

Kiemelt kép: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP