Hány tengerparton kamu napszemüveget áruló migránsnak teljesül minden vágya? Egynek már biztosan!

Az NBA nemcsak játéktudásban, de eredettörténetek tekintetében is a világ legjobb ligájának számít. Rengeteg szupersztár nélkülözött gyerekkorában, szinte mindenkinek megvan a saját sztorija: elvált szülők, nincstelenség, családon belüli erőszak, züllés, droghasználat, bandaháborúk. A sok keserű történet között ott van Giannis Antetokounmpóé is, akinek gyerekként nemhogy új Air Jordan cipőre nem tellett, de sokszor még ételre sem. Ma már ő az NBA egyik legnagyobb sztárja, elmeséljük, hogyan lett egy szegény nigériai bevándorló család gyermekéből a világ legígéretesebb kosárlabdázója.

Több mint 10 éve a kétezres évek közepén, még a 2008-as gazdasági összeomlás előtt Görögországban, a Chalkidiki-félszigeten nyaraltam. A régió legfontosabb terméke a turizmus, a lakosság nagy része vendéglátásból él. A turizmus kapcsán persze nem csak a puccos éttermekre, vagy a szépen rendben tartott kis tavernákra kell gondolni. Rengetegen próbálják meg úgy eltartani magukat, hogy olcsó szuveníreket, képeslapokat, napszemüveget, vagy táskákat árulnak a környékre érkező turistáknak.

Az utcák és a tengerpartok olykor hemzsegnek az ilyen árusoktól, akiknek sokszor órákat kell a tűző napon tölteniük, mire hosszas alkudozás után vesz tőlük valaki valamit.

Anno én is vásároltam így egy kamu napszemüveget és az egyik közeli város focicsapatának, a PAE AÉ Láriszasznak a mezét, mert az utazási iroda elkeverte a csomagomat, így az tovább utazott egészen Athénig, majd csak napok múlva sikerült hozzám visszajuttatni. Akárhogy is, a pólóért és a napszemüvegért összesen hat eurót fizettem, ami akkori árfolyamon nagyjából 1500 Ft-nak felelt meg. A tengerparti árusok jellemzően afrikai bevándorlók voltak, akik néha szó szerint küzdöttek azért, hogy el tudják adni a termékeiket. A küzdelem azért pontos szó, mert ezek az emberek, ha nem adtak el semmit, akkor nagy valószínűséggel aznap sem ők, sem a családjuk nem evett.

Akkor még persze nem tudhattam, hogy azokban az években, pár száz kilométerre tőlem pontosan így próbálta magát eltartani a mai NBA egyik legnagyobb, legerősebb és a szó jó értelmében: legfélelmetesebb sztárja, Giannis Antetokounmpo.

A 24 éves small forward lassan hat éve játszik az NBA-ben, 2013-ban a Milwaukee Bucks draftolta, ahol azóta évről évre egyre jobb teljesítménnyel rukkol elő. A görög játékos eddig háromszor vitte rájátszásba a csapatát, ahol ma már nem csak alapembernek számít. Az elmúlt időszakban a Bucks kis túlzással one man team lett, a Greak Freak becenévre hallgató kosaras ugyanis szó szerint minden poszton bevethető: jól passzol, jól dob kívülről, erős a palánk alatt és félelmetesen blokkol. Helyesbítek: nem csak, hogy minden poszton bevethető, hanem egyenesen minden poszton a legjobbak között van.

Van erre statisztika is:

Ő az NBA történetének egyetlen olyan játékosa, aki minden egyes mutatóját tekintve (lepattanó, passz, labdaszerzés, blokk) Top20-ban van.

A pályán kívül senkik voltak, de a palánk alatt megvolt mindenük

Giannis szülei, Veronica és Charles Antetokounmpo a nigériai Lagosból vándoroltak Athénba, mert úgy ítélték meg, hogy az otthoni körülményeknél még a görögországi migráns lét is jobb kilátásokkal kecsegtet. Charles profi labdarúgóként sportolt hazájában, míg Veronica magasugróként ért el helyi szinten jó eredményeket. A házaspár jobb életet akart biztosítani a születendő gyermekeiknek, ezért feláldoztak mindent, hogy Görögországba költözhessenek: konkrétan hátrahagyták az elsőszülött fiúkat, Francist, akit a nagyszülők neveltek tovább.

Antetokounmpóéknak négy fiúk született Görögországban: Thanasis, Giannis, Kostas és Alexis. Bár a gyerekek Athénban látták meg a napvilágot, de sokáig se görög, se nigériai állampolgársággal nem rendelkeztek. A család a görög főváros legszegényebb részén, Sepoliában élt, mindenkinek, még a gyerekeknek is dolgozniuk kellett, hogy el tudják tartani magukat. Giannisra és Thanasisra, a két legidősebb testvérre komoly teher nehezedett, sokszor reggeltől estig az utcákat járták, hogy eladják az olcsó utánzat napszemüvegeket és női táskákat. A családnak minden energiáját felemésztette az albérlet és az olyan mindennapi költségek, mint az étkezés, vagy a rezsi.

Giannis és a testvérei az egész gyerekkorukat egy szobában töltötték, sokszor öten aludtak egy helyiségben.

A magánéletet, az örömöt, a kitörési lehetőséget a kosárlabda jelentette a gyerekeknek. Nem messze a lakástól, ahol laktak, volt egy pálya, a fiúk oda jártak ki dobálni, edzeni, a többiekkel játszani.

Azt éreztük, hogy a pályán kívül nincs semmink, senkik vagyunk, de a palánk alatt mindenünk megvolt, mi voltunk a legjobbak

– emlékszik vissza a gyerekkorára Giannis, akinek hatalmas szerencséje volt: Sepoliában kiszúrta magának egy helyi félprofi csapat edzője. Így került 18 évesen a Filathlitikoshoz Antetokounmpo, aki szinte már az első meccsén megállíthatatlan volt. Az elképesztő adottságokkal rendelkező srácnak hamar híre ment Görögországban, a – ma már 211 centis – magassága ellenére dinamikusan játszó Giannisból hamar látványosság lett. A csapat vezetői érezték, hogy lépni kell, mert hatalmas tehetségre bukkantak: felajánlották a családnak, hogy biztosítják a lakhatásukat, ha a fiúk inkább edzésre járnak, nem pedig a városba napszemüvegeket árulni.

Giannis megkapta azt a korábban elképzelhetetlen luxust, hogy csak a kosárlabdára kelljen koncentrálnia és ez a munka nagyon rövid időn belül meg is hozta a gyümölcsét.

Antetokounmpo egy szezon alatt a görög harmadosztályból egyből a második A2-es ligába vezette a csapatát. 2013-ban az akkor 19 éves játékossal Jonathan Givony, az ESPN NBA Draft szakértő riportere készített interjút, amiben azt kérdezte, hogy hol szeretne lenni évek múlva. Antetokounmpo akkor azt válaszolta, hogy előbb Spanyolországban játszana, de a végső célja az, hogy bekerüljön az NBA-be.

Ahogy azt sejteni lehetett: Giannis nem sokáig maradt Filathlitikosban, hamar lecsapott rá a spanyol első osztályban szereplő CAI Zaragoza, ahol 4 éves szerződést kötöttek a játékossal egy minden évben lehívható NBA buyout opcióval kiegészítve. Rengeteg csapat érdeklődött iránta, többek között a Barcelona is, de a játékos úgy döntött, hogy a szezon végéig Görögországban marad és segít annak a csapatnak, aminek mindent köszönhet.

Görög nyomorból amerikai álom

Az élet úgy alakult, hogy Antetokounmpónak egyetlen percet sem kellett Spanyolországban játszania, mivel 2013-ban a szerződésének első évében rögtön NBA Draftján találta magát az első kör 15. választottjaként. A Milwaukee Bucks adott profi szerződést Giannisnak, aki a következő években rengeteg izmot szedett fel magára, megkapta a Greek Freak, vagyis a Görög Szörnyeteg becenevet. De ami ennél is fontosabb: rengeteget tanult a játékról, nemcsak technikailag, de taktikailag is sokat fejlődött.

Soha nem láttam még olyan játékost, mint ő. Ezek a számok, amiket most produkál, még csak a kezdet, ha egyszer megtanulja, hogyan kell játszani, akkor megállíthatatlan lesz, ő lehet minden idők legjobb játékosa.

Ezt a Bucks legendája, Michael Redd nyilatkozta róla, aki nem kevesebb mint 11 szezont húzott le Milwaukeeban.

Giannis miután az Egyesült Államokba igazolt, vitte a szeretteit is: az összes testvérét és a szüleit is magához költöztette. Az egész család együtt élt Milwaukeeban egészen 2017 szeptemberéig, amikor a játékos édesapja 54 éves korában elhunyt. Antetokounmpónak a család mellett rendkívül fontosak a kettős gyökerei is: az NBA Africa nevű kezdeményezésén a származása előtt tisztelegve Nigériát képviselte, de a görög származásával is törődik. Sepoliában egy pályát építtetett, ahol a hozzá és a testvéreihez hasonló helyi gyerekek tudnak játszani, emellett anyagilag is támogatta a közösséget.

De olykor személyesen is meglátogatja a helyet, ahol felnőtt.

Bár elsőre furának tűnhet Giannis ragaszkodása Görögországhoz, de igazából teljesen érthető és logikus. Ide született, a helyiekkel nőtt fel, ismeri problémáikat, ő is egy közülük. Mert hiába nem úgy néz ki és nem úgy beszél, mint egy görög, de ennek ellenére ő görög ember és annak is vallja magát. Ezért volt fontos számára, hogy 18 évesen megszerezze az állampolgárságot, és ezért játszik büszkén a görög válogatottban. De fordítva is működik a dolog, a görögök imádják Antetokounmpót, akárhol játszik, mindenhol feltűnik a kék-fehér zászló. És akkor az étkezésről még szó sem esett: Antetokounmpóék ugyanis pontosan úgy étkeznek, ahogy a görögök szoktak.

Giannis Milwaukeeban talált egy helyi, görög éttermet az Omegát, itt szoktak sült bárányt és különböző salátákat enni, ha hazai ízekre vágynak.

A játékos testvérei közül ketten is az NBA körül mozognak, Thanasis a New York Knicks kiscsatára, az öccse, Kostas játékjoga pedig a 2018-as Draft után a Dallashoz került, jelenleg az NBA G-ligában szereplő Texas Legendsben játszik.

Az, hogy Antetokounmpo messzire jutott, az kétségtelen, de azt egyelőre megtippelni sem lehet, hogy milyen magasra ível majd a pályafutása. Az idei szezonban talán minden eddiginél erősebb vele a Bucks: magabiztosan vezetik a Keletet. Hogy hol lesz majd öt év múlva az jó kérdés, pláne, ha belegondolunk, hol volt öt évvel ezelőtt.

