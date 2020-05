Az egyik legnagyobb kerékpárcsapat összeeshet a koronavírus miatt

Év végén teljesen kiszáll az országúti kerékpározásból a sportág egyik legnagyobb szponzora, a CCC. A Cyclingnews beszámolója szerint a legmagasabb besorolású csapat, amelynek névadó szponzora a CCC, amelynek azonban új támogatótt kell keresnie.

CCC to end team sponsorship as riders accept 50 per cent pay cut to survive 2020 seasonhttps://t.co/CrkiUERVlW pic.twitter.com/c1dvUT8r8U

— Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) May 12, 2020