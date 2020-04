Az olasz teniszrajongóknál kevés vagányabb van

A koronavírus-járvány miatt teljesen leállt a teniszezés, a rajongóknak pedig nem elég, hogy néha-néha látják kedvenceiket egy labdát falhoz ütögetni. Mindenki a maga módján próbálja a pótolni a sportág utáni űrt, de kevés annál vagányabb akad, mint az a két olasz lány, akik a háztetőn ragadtak ütőt:

WHAT A RALLY! The nationwide coronavirus lockdown in Italy forced these girls to take their tennis game to a higher level. https://t.co/Qy8TYzQEOy pic.twitter.com/M7ZWjN3GI7

— ABC News (@ABC) April 21, 2020