Zártkörű, de online nézhető tornákkal indulhat be újra a teniszezés

Inkább lefújnák a US Opent, minthogy nézők nélkül rendezzék a meccseket

Zártkörű de interneten nézhető tenisztornákra kerül sor a közeljövőben Rafael Nadal és Serena Williams edzőjének akadémiáján. A Telegraph szerint Nadal mallorcai központjában a következő hónapokban férfi és női játékosoknak is szerveznek kisebb versenyeket, nézők nélkül.

Ez segíthet abban, hogy formában maradjunk, amíg folytatódik a szezon

– érvelt a 19-szeres Grand Slam-bajnok Nadal.

A spanyol klasszis edzője, Carlos Moya azt is megjegyezte, hogy a férfi tornákat szervező ATP is üdvözölte a terveket. Ugyanez a terve Williams edzőjének, Patrick Mouratoglounak is, aki a francia riviérán működtet akadémiát. Ezen a helyszínen május 16-án kezdődik az Ultimate Tennis Showdown sorozat: öt hétvégén át tíz-tíz mérkőzésre kerül sor zárt kapuk mögött, online élő közvetítéssel. Az első meccset a hírek szerint a belga David Goffin és az ausztrál Alexei Popyrin vívja.

Németországban egy Koblenz melletti teniszcentrumban május 1-jén rajtol el egy négynapos torna, a mezőnyben a korábbi Davis Kupa-válogatott Dustin Brownnal. A találkozókon a két játékos mellett csak a bíró lesz jelen, és nemcsak nézni lehet őket az interneten, hanem fogadások is köthetők majd.

Az ATP és a WTA a koronavírus-járvány miatt egyelőre július 13-ig szünetelteti a férfi és a női versenyeket.

Kiemelt kép: Bryan R. Smith / AFP