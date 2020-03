A koronavírus-járványon múlik, játszik-e még tétmeccset Sterbik Árpád

Sterbik Árpád, a Telekom Veszprém kapusa a Sport Televízió Instagram-sorozatában ismerte el, még az is előfordulhat, hogy a Tatabánya elleni magyar bajnoki volt pályafutása utolsó mérkőzése. A 41 éves kapus szerint ez elsősorban attól függ, meddig tart a leállás a koronavírus-járvány miatt.

Ez a hazai jógázás a karanténban… kicsit a terhestornára hasonlít, amit csinálunk, és nagyon messze van a kézilabdaedzéstől. Úgyhogy nagyon nehéz volna visszatérnem. Valamilyen szinten boldog is vagyok, hogy így jött ki, mert negyvenegy évesen megkezdeni még egy szezont négy hónap pihenés után egyáltalán nem egyszerű

– idézi a Sport TV honlapja Sterbiket.

„Ha így alakul, vagyis ahogyan én gondolom, ahogyan lesz, a Tatabánya elleni meccs volt a búcsúmeccsem a bajnokságban.

Ez van, ezt dobta a gép, nem tudunk mit csinálni ezzel. Sajnálom a final fourt, először is nagyon szerettem volna ott lenni, aztán, ha kijutunk, szerettem volna minél jobb eredményt elérni, megnyerni, de ez számomra már, úgy látom, lehetetlen küldetés. Az a helyzet, hogy itt ülök néha a feleségemmel a teraszon, és mondom neki, hogy »Hát akkor én befejeztem a kézilabdát, most már nincs több meccsem?«. Számomra is lehetetlen, de ez a reális kép most. A június-júliusi nyolcad- vagy negyeddöntőkkel kapcsolatban csak dobálóznak a dátumokkal, de azok nem reálisak szerintem.”

Amennyiben csakugyan sor kerülne még nyáron a Bajnokok Ligája négyes döntőjére, úgy elméletben játszhatna is Sterbik, a kérdés inkább a játékengedélyének érvényessége. Az már korábban eldőlt, hogy Sterbik kapusedzőként folytatja a csapatnál, sőt akár be is ugorhat egy-egy meccsre, de jelen állás szerint úgy fest, egyik pillanatról a másikra véget ért a pályafutása.

Kiemelt kép: INA FASSBENDER / AFP