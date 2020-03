Sterbik Árpád a Veszprém szakmai stábjába kerülhet jövőre

A szakmai stáb tagja lesz Veszprémben a Sterbik Árpád, írja az SzPress Hírszolgálat. A magyar bajnok 40 éves kapusa életének több mint felét a kézilabdázásnak szentelte, de a szervezete már nehezen bírja az iramot. 2020 nyarától Székely Márton, Vladimir Cupara és Rodrigo Corrales mögött negyedik vésztartalék lesz a klubnál, eközben pedig a szakmai stábhoz csatlakozik.

A szívemet talán még be tudnám csapni, de a szervezetem már hevesen tiltakozna, ha továbbra is teljes gőzzel mennék előre, bevállalva az újabb BL és SEHA Liga sorozatot, ennek tetejében pedig még a magyar bajnokság és a Magyar Kupa mérkőzéssorozatának kemény erőpróbáját is. Korom szerint valójában már eddig is „továbbszolgáló” voltam, de mindig is öröm volt számomra azokat a srácokat segíteni, akik hozzám hasonlóan derekasan odatették magukat

– idézte Sterbiket az SzPress.

Két évvel ezelőtt a Bajnokok Ligája győztes észak-macedón Vardar együttesét elhagyva érkezett Szkopjéből Veszprémbe, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a magyar bajnokcsapat tagjaként ötödször is a BL legjobbjának bizonyuló együttesben szerepelhessen, illetve így tegyen pontot profi pályafutásának a végére.

A négyes döntőbe jutásért mindig is foggal-körömmel meg kellett küzdeni, és a Kölnbe vezető út most is buckásnak ígérkezik. Először is a lengyel Orlen Wisla Plockot, az ex-veszprémi Xavi Sabaté mester egyre erősebb csapatát kell megakadályoznunk a továbbjutásban, aztán előreláthatóan megkapjuk a legerősebb hazai vetélytársunkat, a Szegedet. Egy olyan riválist, amelyik hazai közönsége előtt a Barcelonát és a PSG szupererős együttesét is 3-3 gólnyi különbséggel tudta legyőzni. Pályafutásom egyik legszebb napja lenne, ha a Veszprém kapusaként az ötödik BL győzelmemet ünnepelhetném, mert így a búcsú is kevésbé fájna.