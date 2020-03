„Nem bújhatsz el azért, mert félsz a haláltól” – Pacquiao a koronavírus elleni küzdelem frontvonalában

Manny Pacquiao nem csak bokszlegenda, hanem a Fülöp-szigetek parlamentjének szenátora is egyben, és most minden erejével azon van, hogy segítse hazáját a koronavírus-járvány elleni harcban. A népszerű Pac-Man a hírek szerint maszkok százezreit adományozta a kórházi alkalmazottaknak, illetve buszokat is biztosított a kormány számára, amivel az egészségügyi dolgozók szállítását lehet megoldani.

Ha vezető vagy, akkor a frontvonalban kell lenned. Nem bújhatsz el azért, mert félsz a haláltól

– nyilatkozta a legnagyobb angol nyelvű filippinó lapnak, a Manila Bulletinnek a 41 éves Pacquiao.

A nyolc különböző súlycsoportban is világbajnok sportember azt tervezte korábban, hogy júliusban visszatér a ringbe, ám a jelenlegi helyzetben ezen nem gondolkodik, sokkal inkább a Fülöp-szigeteki emberek segítésének szenteli minden figyelmét és energiáját.

A Fülöp-szigeteken 462 koronavírusos beteget regisztráltak eddig, 33 haltak meg a világjárvány következtében.

Kiemelt kép: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP