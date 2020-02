Kifütyülte a közönség a győztes ketrecharcost

Vasárnap hajnalban a 247. UFC-gála főmeccse kisebb botrányba fulladt, miután Jon Jonest hozták ki győztesként Dominick Reyes-szel szemben.

A félnehézsúlyú bajnoki övért zajló küzdelem három meneten keresztül egyenlő erők küzdelmét hozta, ekkor azonban Reyes fáradni kezdett. Jones többször földre is vitte, de nem sikerült eldöntenie a meccset, Reyes rendre kiszabadult. Az ötször öt perc után pontozásra volt szükség, amely után Jonest hozták ki győztesnek, amire óriási füttyszó és pfújolás volt a válasz.

Az öt menet közül az első háromban ugyanis Reyes jóval aktívabb volt, több ütése és rúgása is volt, az pedig önmagában is kimagasló teljesítmény, hogy Jones szorításából többször is ki tudott szabadulni. A nézők ezért az ő sikerének szorítottak, nem pedig a számtalan rekordot felhalmozó Jonest.

