José Aldo december 14-én harmatsúlyban lép majd az oktagonba Las Vegasban. Ő eddig egy súlycsoporttal feljebb szerepelt, így mindenki kíváncsian várja, hogy sikerült majd a fogyasztása, mert a sportágon belül amúgy is nagy kihívást jelent hozni a mérlegeléseket.

A napokban készült egy fotó a 33 éves brazilról, és rettentően le van fogyva, de a hírek szerint még további hét kilót kellene ledobnia, hogy sikerrel vegye majd a mérlegelést. Balról a második Aldo:

Több szurkoló is aggodalmát fejezte ki, volt, aki azt írta, nem érti, miért teszi ezt magával a sportoló. Conor McGregor ugyanakkor nem ért egyet ezekkel a véleményekkel, szerinte Aldo topformában van, látszik, hogy komolyan vette a feladatot és alig várja, hogy láthassa, mire megy majd a brazil Marlon Moráes ellen.

I disagree here. He looks more than on top of it in my experienced opinion. Well trimmed in advance, and naturally a lighter man now. This can only be done over a long length of time and with complete dedication. Respect! I wish him well and am excited to see him in this division

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 6, 2019