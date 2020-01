McGregor visszatért, 40 másodperc alatt KO-zta ellenfelét

Győzelemmel tért vissza a UFC-be Conor McGregor, aki Donald Cerronét mindössze 40 másodperc alatt intézte el Las Vegasban. A 31 éves ír a meccs elején nekiesett ellenfelének,

majd egy fejrúgással megrogyasztotta az amerikait, a ketrec mellett földre nyomta, ott püfölte addig, amíg a Cowboyként ismert Cerronét le nem léptették.

CONNOR MCGREGOR WINS KN 40 SECONDS IN THE 1ST ROUND VS COWBOY. posting again due to copyright pic.twitter.com/aoFuvU6wxx

McGregornak ez volt az első meccse azóta, hogy 2018 októberében kikapott Habib Nurmagomedovtól. Egyből történelmet írt, ugyanis ő az első a UFC történetében, aki három különböző súlycsoportban idő előtt nyerni tudott: pehelysúlyban, könnyűsúlyban és most váltósúlyban.

Donald Cerrone’s grandmother interrupted his interview to console him after the loss to Conor McGregor. #UFC246 pic.twitter.com/KT85ZPn29G

— ESPN (@espn) January 19, 2020