Az Australian Open döntőjéért zajlik az 50. Djokovic-Federer csata

A címvédő Novak Djokovic magabiztos győzelemmel jutott be az elődöntőbe a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A hétszeres bajnok szerb játékos kedden tizedik találkozójukon is megverte a kanadai Milos Raonicot, aki mindössze kétszer jutott bréklehetőséghez a közel háromórás összecsapáson, de mindkettő kihasználatlan maradt.

Ezzel szemben neki 16 alkalma volt fogadóként gémet nyerni, és bár Raonic ezek többségét bombaerős első szervákkal hárítani tudta, egyszer-egyszer az első és a második szettben brékelt a szerb. A harmadik játszma rövidítésben dőlt el, de Raonic ott sem tudta megszorongatni Djokovicot.

A szerb klasszis a győzelme után meghatódva emlékezett meg barátjáról, a helikopter-balesetben elhunyt NBA-legendáról, Kobe Bryantről, akit a mentorának nevezett, és azt mondta, mindig fordulhatott hozzá, ha tanácsra volt szüksége.

“He was there for me”@DjokerNole pays tribute to his late friend and mentor Kobe Bryant.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/k8sRHcBATw

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020