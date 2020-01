Két hosszabbítással dőlt el a kézilabda Eb legizgalmasabb meccse

A horvát válogatott kétszeri hosszabbítás után 29-28-ra legyőzte Norvégia csapatát az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokság elődöntőjében.

A 16 ezer néző előtt lejátszott meccs első félidejében a horvátok rendkívül taktikusan védekeztek az esélyesebbnek tartott norvégok ellen, akik így nem tudták alkalmazni legnagyobb fegyverüket, a lerohanásokat. A sknadinávok védekezése viszont nem működött eléggé, a horvátok türelmes támadójátékkal 12-10-re nyerték az első félidőt.

Az igazi dráma csak ezután jött, a norvégok, egy 5-1-es sorozattal fordítottak, de a hajrában a horvátok visszavágtak és rendkívül izgalmas végjáték alakult ki. Magnus Jöndal 27 másodperccel a rendes játékidő vége előtt egyenlített, a ráadásban pedig a norvégok nyertek – volna, ha Domagoj Duvnjak időntúli hétméteressel nem egyenlített volna. A további kétszer öt perc hosszabbításra volt szükség, ahol a skandinávok a döntőbe jutásért támadtak, ám a kimaradó helyzet utáni lerohanásból a horvátok szereztek győzelmet.

Zeljko Musa’s third goal of the tournament – and the one which really counts!@HRStwitt 🇭🇷#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/ZxruhSscMU

— EHF EURO (@EHFEURO) January 24, 2020