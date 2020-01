Vezetőedzői munkát kaphat Chema Rodríguez

Chema Rodríguezt már nem csak a játéka, hanem az edzői kvalitásai miatt is szeretjük Magyarországon. A korábbi veszprémi játékos, aki 2017 óta Franciaországban játszik, egy ideje már a magyar válogatott másodedzője is, neki is szerepe volt abban, hogy a csapat az előzetes várakozásokat felülmúlva csoportgyőztesként jutott az Európa-bajnokság középdöntőjébe, ahol még az elődöntőért is versenyben volt – igaz, végül kilencedikként zárt, így az olimpiáról is lemarad.

Úgy fest, másoknak is feltűnt az egyik öltözői beszédével világhírűvé váló spanyol edzői rátermettsége, az eldiadevalladolid.com ugyanis azt írja, ha nem jön közbe semmi,

a következő szezontól szinte biztosan ő lesz a Benfica vezetőedzője.

A Benfica benne van a három legerősebb portugál csapat között, jelenleg is a harmadik a bajnokságban, és alighanem hamarosan a Porto és a Sporting után a Bajnokok Ligájában is szívesen kipróbálná magát. A portugál bajnokságot legutóbb 2008-ban nyerte meg a csapat.

Kiemelt kép: MKSZ/Kovács Anikó