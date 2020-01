Órákig lógott a sziklaszirtről egy férfi, mire feltűnt valakinek, hogy fennakadt

Órákig a sziklafalon lógott egy osztrák bázisugró, mire sikerült kimenteni szorult helyzetéből. A 28 éves Johannes Klauser hétfő kora reggel ugrott a Thaiföldi déli részén elterülő Khao Ok Talo hegység egyik sziklafaláról, csakhogy a széljárás megfordult és visszafújta őt a szirthez. Az ejtőernyő zsinórjai beleakadtak a sziklaszirtbe, így aztán fennakadt, órákig tartott, mire a helyieknek feltűnt, hogy az osztrák segítségért kiabál.

Klauser egy nyolc bázisugróból álló csoporthoz tartozott, amelynek tagjai vasárnap a hegység másik oldalán hajtottak végre ugrást. A csoport tagjai visszautaztak szállásukra, Klauser azonban egyedül maradt a hegyen, és hétfőn megpróbált a másik oldalról ugrani engedély nélkül.

Délután két órakor egy sziklamászó és önkéntes mentő lreszkedett le a sziklafalon, hogy kiszabadítsa és biztonságos helyre vezesse Klausert, aki megúszta kisebb sérülésekkel a balesetet.

Kiemelt kép: Fred Marie/Art in All of Us/Corbis via Getty Images