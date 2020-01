Úgy padlózták a kosarast, hogy a szurkolója dühében pályára dobta a sörét

Meghökkentő jelenet játszódott le a Boston Celtics-San Antonio Spurs meccsén az NBA szerdai játéknapján. Az összecsapás harmadik negyedében történt, hogy LaMarcus Aldridge látványosan felborította Kemba Walkert, ami felkorbácsolta az indulatokat. A nagy dühöngésből egy szurkoló is kivette a részét a maga módján: dühében a Spurs-játékosok kispadjához dobta a sörét.

A fan threw a drink on the court after Kemba got ejected 🍺 pic.twitter.com/ACPQPLNVwK — Bleacher Report (@BleacherReport) January 9, 2020

A Celtics vezetőedzője személyesen és nyilvánosan is bocsánatot kért, de a Spurs játékosai számára nagyobb elégtétel lehet, hogy 129-114-re behúzták a meccset. A dobálózó drukkert egyébként még a meccs alatt kivezették és a USA Today beszámolója szerint őrizetbe is vették, erről is készült felvétel:

Szerencsére máshol a játékról maradt emlékezetes meccs, így szemtanúi lehettek az Atlanta Hawks–Houston Rockets találkozó nézői egy történelmi összecsapásnak.

James Harden és Trae Young az NBA történetének első olyan duója, aki egy meccsen ellenfelekként tudtak legalább 40 pontot dobni és tripla duplázni – vagyis legalább 10 pontot dobni, 10 gólpasszt adni és tízszer blokkolni.

Harden 41, Young 42 pontig jutott, de a végeredményt nem ez döntötte el, mivel a Rockets nyert 122-115-re.

Eközben a Milwaukee Bucks legyőzte a Golden State Warriorst, ahogyan a címvédő Toronto Raptors is nagy nehezen, hosszabbításban verte a Charlotte Hornets csapatát. Saját közönsége előtt csak az Orlando Magic, a New Orleans Pelicans és a Utah Jazz tudott nyerni.

Eredmények – NBA, alapszakasz Boston Celtics–San Antonio Spurs 114–129

Atlanta Hawks–Houston Rockets 115–122

Charlotte Hornets–Toronto Raptors 110–112 – hosszabbítás után

Indiana Pacers–Miami Heat 108–122

Orlando Magic–Washington Wizards 123–89

Dallas Mavericks–Denver Nuggets 106–107

New Orleans Pelicans–Chicago Bulls 123–108

Utah Jazz–New York Knicks 128–104

Golden State Warriors–Milwaukee Bucks 98–107

Kiemelt kép: Maddie Meyer/Getty Images