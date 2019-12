Rommá alázta az ellenfél kapusát a svéd hokis az U20-as vébén

Van néhány trükk jégkorongban, amihez igazán jól kell bánni az ütővel, de ahhoz, hogy ne csak bemutatókon, gálameccseken dobja be a cselt valaki, villámgyorsnak is kell lenni. A 19 éves Nils Höglander ezt egygólos hátrányban húzta meg az U20-as világbajnokságon.

A svédek 1-0-ra égtek Finnország ellen az első harmad után, utána viszont jött a Höglander-varázslat és a kapu mögül felkapta a csatár a korongot, majd lendületből a kapus válla fölött a kapuba dobta.

Nils Höglander might have just scored the nicest goal in World Junior Championship history 😳😳😳😳 #WorldJuniors 🇸🇪 pic.twitter.com/LgKKsbdZZI

— TSN (@TSN_Sports) December 26, 2019