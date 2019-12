Súlyos vesebetegségét és a kritikákat is legyőzte a dartsvébé női sztárja

Megvan a dartsvébé új sztárja, Fallon Sherrock az első női játékos lett, aki meccset nyert a PDC által lebonyolított év végi tornán.

A 25 éves Sherrock a szerdai napot a Jó Reggelt Nagy Britannia! nevű tévéműsorban kezdte, ahol újabb férfit győzött le dartsban, igaz, a műsorvezető Piers Morgan ellen jóval könnyebb dolga volt, mint az első fordulós vb-rivális, Ted Evetts ellen.

Waiting to go air to discuss last night on @GMB

Gonna beat another man at darts… this time @piersmorgan pic.twitter.com/4x3jWTCxjs

— Fallon Sherrock (@Fsherrock) December 18, 2019