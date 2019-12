Saját idegessége volt a dartsvilágbajnok legnagyobb ellenfele

Kiesett már néhány nagy név az idei dartsvébén, de a kétszeres világbajnok Gary Anderson nem rontotta el az első meccsét, amit a legjobb 32 közé jutásért vívott az északír Brendan Dolan ellen.

Pedig az első játszmában még nem remekelt Anderson, 80 alatt volt az átlaga, de így is 3-0-ra tudta hozni. Aztán fokozatosan feljavult a játéka, dobott hét 180-at és volt egy 144-es kiszállója, a 3-0-s siker úgy jött össze, hogy Dolan mindössze egy leget fogott.

„A gyakorlás során nagyon jól ment, de a színpadon az első szettben sehol nem voltam, mert túlzottan idegeskedtem. Aztán jöttek a 180-ak és 140-ek, és voltak pillanatok, amikor teljesen elkapott a flow” – nyilatkozta Anderson.

A holland Vincent van der Voort szintén 3-0-ra nyert a mindössze 17 éves ír Keane Barry, aki a torna történetének harmadik legfiatalabb játékosaként lépett színpadra.

A nap legizgalmasabb meccsén a hirtelen halálban dőlt el, hogy a vébén most debütáló angol Callan Rydz jut tovább egy újabb ír, Steve Lennon ellen, aki 87-ről nem tudott kiszállni, így a 21 éves, Newcastle-drukker Rydz kapott egy lehetőséget, amivel élt is.

Némi sikerélmény azért jutott az íreknek is, William O’Connor 3-0-val ejtette ki a finn Marko Kantelét, és ott van a második körben.

Kiemelt kép: Bodo Marks / DPA / dpa Picture-Alliance