A New York Giantsnél csak egy dolog óriási már, a bukás

Az észak-amerikai profi fociliga (NFL) hétfői játéknapján a Philadelphia Eagles hosszabbítás után 23-17-re győzött a vendég New York Giants ellen, amely a vendégek számára történelmi mélységet jelent.

A rajongókat azonban jobban lázba hozta, hogy a két meccs után kispadra ültetett NFL-legenda Eli Manning újra lehetőséghez jutott.

Az irányító két TD-passzt is kiosztott, a Giants a félidő előtt 17-3-ra vezetett, végül mégsem tudott nyerni. Az Eagles folyamatosan jött föl, egy negyedik negyedes elkapással egyenlíteni tudott, majd a hosszabbításban megnyerte a pénzfeldobást is, így megkapta a labdát, amit hibátlan támadással be kisvártatva touchdownra is váltott.

A New York Giants egymás után kilencedszer kapott ki, amivel beállította a klub negatív rekordját, egyben a kétszeres Superbowl-győztes Eli Manning karriermutatója negatív lett: 116 győzelem mellé 117 vereség társul.

Eli Manning’s career record is now… wait for it… 116-117. pic.twitter.com/44HQQPoJ8j — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) December 10, 2019

Az Eagles viszont örülhet, 6-7-re javította a mérlegét, amivel befogta a Dallas Cowboyst az NFC keleti csoportjának élén.

Végeredmény – NFL, alapszakasz Philadelphia Eagles–New York Giants 23–17 – h. u. korábbi eredmények:

Jacksonville Jaguars–Los Angeles Chargers 10–45

Arizona Cardinals–Pittsburgh Steelers 17–23

New England Patriots–Kansas City Chiefs 16–23

Oakland Raiders–Tennessee Titans 21–42

Los Angeles Rams–Seattle Seahawks 28–12

Atlanta Falcons–Carolina Panthers 20–40

Buffalo Bills–Baltimore Ravens 17–24

Cleveland Browns–Cincinnati Bengals 27–19

Green Bay Packers–Washington Redskins 20–15

Houston Texans–Denver Broncos 24–38

Minnesota Vikings–Detroit Lions 20–7

New Orleans Saints–San Francisco 49ers 46–48

New York Jets–Miami Dolphins 22–21

Tampa Bay Buccaneers–Indianapolis Colts 38–35

Kiemelt kép: Brett Carlsen/Getty Images