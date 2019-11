Pontszerzéssel búcsúzott a MotoGP legendája

A nyolcszoros világbajnok spanyol Marc Márquez nyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság idényzáró versenyét, a Valenciai Nagydíjat.

A 26 esztendős motorosnak ez volt az idei 12. futamgyőzelme, és így végül 420 ponttal végzett a vb-pontverseny élén, ami új pontrekordot jelent.

Ezen a versenyen búcsúzott el a MotoGP-től az ötszörös vb-győztes spanyol Jorge Lorenzo, aki a 13. helyen ért célba, ezzel három vb-pontot szerzett pályafutása utolsó futamán.

THAT’S how you bow out of #MotoGP! 💨

Thanks for the memories @lorenzo99! 👏#ThankYouJorge | #ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/A8WqfMes8j

— MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) November 17, 2019