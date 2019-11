Federer már retteghet az ATP-vb elődöntőjétől

Thiem szédületes formában, Federer után Djokovicot is megverte

A hatodik helyen kiemelt görög Sztefanosz Cicipasz két játszmában legyőzte a harmadikként rangsorolt svájci Roger Federert a Londonban zajló férfi tenisz ATP-világbajnokság első szombati elődöntőjében.

A nyolcfős szupertornán a hatszoros bajnok Federernek csütörtök este ki-ki mérkőzést kellett vívnia az ötszörös győztes szerb Novak Djokoviccsal, ám meglepően simán győzött. A svájci sztár az osztrák Dominic Thiem mögött lett második kvartettjében. Cicipasz úgy nyerte meg pénteken az Andre Agassiról elnevezett csoportot két győzelem-egy vereség mérleggel, hogy a záró körben kikapott a világelső Rafael Nadaltól.

A 20-szoros GS-győztes, 38 esztendős Federer hamar brékhátrányba került a nála 17 évvel fiatalabb riválisával szemben, és Cicipasz már 4:1-re is vezetett. Miután a görög játékos négy bréklabdát is hárított, már a játszmáért adogatott, és végül 47 perc alatt jutott előnyhöz. Az utolsó játékban Federer hat játszmalabdát hárított, de ez is kevésnek bizonyult.

A második szettben 1:1-nél a svájci teniszező ismét elveszítette – nullára – adogatójátékát, majd négy bréklabdához jutott, és 2:2-re egyenlített. Azonban Cicipasz nem tört meg, hanem megint elvette riválisa szervajátékát, majd hozta sajátját is.

A görög 5:3-as vezetésnél Federer a meccsben maradásért adogatott, sikerrel, majd két bréklabdája is volt, de Cicipasz innen is meccslabdához jutott, és egy ásszal lezárta az 1 óra 37 percig tartó összecsapást.

Federer sorozatban harmadszor kapott ki az ATP-vb elődöntőjében.

Cicipasz – aki tavaly Milánóban még az U21-esek számára kiírt világbajnokságon diadalmaskodott – a vasárnapi fináléban a címvédő német Alexander Zverev és Thiem párharcának győztesével találkozik.

ATP-világbajnokság, London, elődöntő Sztefanosz Cicipasz (görög, 6.) – Roger Federer (svájci, 3.) 6:3, 6:4

Kiemelt fotó: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP