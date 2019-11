Sorozatban harmadjára világbajnok Babos Tímea párosban

A Babos Tímea vasárnap megvédte világbajnoki címét Kristina Mladenoviccsal az oldalán.

A sorozatban harmadik vb-címét begyűjtő Babos pályafutása során 23. páros trófeáját szerezte. A sencseni tenisz WTA-világbajnokság páros versenyének fináléjában nagyon simán, 6:1, 6:3-ra győzte le a magyar, francia páros a cseh Barbora Strycovát és a tajvani Hszie Szu-vejt.

Az ötödik vb-jén szereplő Babos és társa remekül kezdett, sok első adogatást ütött be, miközben háromszor is elvette az ellenfél szerváját, és 24 perc elteltével szettelőnybe került. Ezután összeszedte magát a rivális duó, de Babosék ezzel együtt hozták a fontos pontokat, végül a 26 éves magyar könnyedén kiszerválta a meccset.

Two in a row for @KikiMladenovic and @TimeaBabos !

🏆🏆

They are the @SHISEIDO_corp @WTAFinals champions, beating Strycova and Hsieh 6-1, 6-3! pic.twitter.com/dC2TiPV7WZ

— WTA (@WTA) November 3, 2019