Nagyszerű hírrel szolgált a horrorbaleset túlélője

Bő egy hete még arról számoltunk be, hogy ha kínok között is, de először állt talpra Juan Manuel Correa, aki részese volt annak a balesetnek a Belga Nagydíj F2-es futamán, amelyben Anthoine Hubert életét vesztette.

Az ecuadori-amerikai Correa most újabb fontos lépcsőfokot ért el a felépülési folyamatban, mivel elhagyhatta a kórházat, és hazatért Miamiba, így a családja körében folytatja a rehabilitációt.

As Formula 1 returns to the USA, so does @JMCorrea__ ❤️#StayStrongJMpic.twitter.com/b2pEsl0Z3X

— Formula 2 (@FIA_F2) November 1, 2019