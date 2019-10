A fojtás után a bírót támadta meg a ketrecharcos

A második legnagyobb MMA-szervezet, a Bellattor connecticuti gáláján elég érdekes jelenet játszódott le az egyik mérkőzésen. A könnyűsúlyú Devin Powell fojtással győzte le Marcus Surint, guillotine-ba fogta a rivális fejét.

Az eseményeket közelről szemlélte a mérkőzésvezető, Kevin MacDonald, talán túlzottan is közelről, ugyanis miután beszüntette a meccset,

a felpattanó Surin egyből elkapta a lábát és akciót akart rajta bemutatni.

Dude gave the thumbs up that he was ok during the choke & survived the round. They went to get up & he started to wrestle the ref 😂 He was not ok haha #Bellator232 #BellatorMMA #marcussurin #mma #ref pic.twitter.com/eQQiyKEBvz

— AzDodgerDad (@AzDodgerDad) October 27, 2019