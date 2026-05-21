Meztelenül belopózott a házak udvarára éjjel, megállt az ajtók előtt és bekopogott

Több ház udvarára is belopózott részegen egy férfi az egyik Füzesabony közelében lévő településen. A Füzesabonyi Járási Ügyészség magánlaksértés bűntette miatt állítja bíróság elé a férfit.

A Heves Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi tavaly novemberben meztelenül belopózott egy ingatlan udvarára a, bekopogott a házba, és a kilincset is lenyomta. A ház lakója a kopogás hangjára kijött az ajtón, de a vádlott elszaladt.

A férfi fél órával később az egyik szomszédos ház udvarára is átment. Ezután megállt a bejárati ajtó előtt, majd amikor a tulaj felkapcsolta a villanyt, elszaladt onnan is. A meztelen férfi ezt követően ismét visszament az első házhoz. A kutya ugatására kiment a tulajdonos az udvarra, és elzavarta a férfit.

Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett szabadásvesztést kért az elkövetőre.