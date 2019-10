Hetekig kellene mutogatni a fehérvári kapus bravúrját

Kezd magára találni a Fehérvár hokicsapata, amely a legutóbbi két mérkőzésén a Salzburgot, majd a Vienna Capitalst győzte le az osztrák bázisú bajnokságban. A magyar együttes kapusa, Michael Ouzas hihetetlen napot fogott ki a bécsiek 3-1-es legyőzésekor, a kapujára tartó 52 lövésből 51-et védett ki.

Meg is választották a forduló legjobbjának.

A 34 éves kanadai-horvát kapus a legnagyobb bravúrját a második harmadban, 2-1-es vezetésnél mutatta be. Már a jégen, hason csúszott oldalra, amikor egy takarásból érkező lövést hárított lábbal, a levegőben. Hogy a forduló védése, ahhoz kétség sem férhet, de az év végi összefoglalóban is garantáltan be fog kerülni.

A Fehérvár eddig 12 mérkőzést játszott le, háromszor a rendes játékidőben, kétszer a hosszabbításban nyert, mellette hétszer is kikapott. Az eddig megszerzett 13 pontjával a 11 csapatos bajnokság kilencedik helyén áll.