„Undorító, felháborító, szégyen!” – kiakadt a szövetségre a magyar súlyemelő

Nem most éli története legszebb napjait a magyar súlyemelősport, a pattayai világbajnokság előtt Magát Krisztina furcsa eltűnési ügye borzolta a kedélyeket, majd Nagy Péter fakadt ki egy dühös hangvételű Facebook-bejegyzésben.

Az előző két olimpián résztvevő Nagy azt nehezményezi, hogy a szövetség nem nevezte be a San Marinó-i versenyre, pedig a szövetségi kapitány, Gyurkovics Ferenc még érdeklődött is Nagy edzőjénél, hogy hány kilóval legyen benevezve.

Ekkor jön a feketeleves, hogy a rajtlistán nem szerepel a nevem. Biztos csak valami adminisztrációs hiba lehet, mert a nevezésünk elvileg le lett adva. Péntek óta nem lehetett a szövetséget elérni, mai napon is az edzőm többszöri próbálkozásra érte csak el a főtitkár asszonyt, aki annyit mondott hogy az elnök úr nyilatkozhat, ő nem mondhat semmit. Elnök urat is sikerült elérni, aki annyit mondott hogy SZAKMAILAG NEM indokolt!? Hogy is van ez kérem??? Gondolom a hibás megint vagy én és az edzőm, vagy senki lesz… Undorító! FELHÁBORÍTÓ! SZÉGYEN! GYALÁZAT!