Elképesztő gyakorlattal írt történelmet az olimpiai bajnok tornásznő

A négyszeres olimpiai bajnok tornász, Simone Biles olyan gyakorlatot mutatott be gerendán az amerikai bajnokságon, amilyet korábban senkitől nem láthattunk.

A 22 éves Biles a leugrásnál egy dupla hátraszaltót mutatott be dupla csavarral, majd a leérkezésbe is tökéletesen beleállt, így nem csoda, hogy hatalmas mosollyal reagált. A kommentátorok pedig nem győztek gyönyörködni a mozdulatban.

Had to do a double-double take 👀@Simone_Biles is the first person in HISTORY to perform a double-double dismount on beam 🤯#USGymChamps pic.twitter.com/c5h7GkC3p2

— Team USA (@TeamUSA) August 10, 2019