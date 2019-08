Ötven öltéssel varrták össze a bringást, akinek a sisakja mentette meg az életét

A Cofidis kerékpárosa, Luis Angel Maté akkorát esett a lengyel körversenyen, hogy kórházba kellett vele sietni, ahol 50 öltéssel varrták össze a fejét. A spanyol bringás ettől nem omlmott össze, sőt már azt tervezi, hogyan térhet vissza a Vultára.

A sisak megmentette az életemet. Sok vért veszítettem, és minden valószínűleg néhány napig még megfigyelés alatt tartanak majd. Most csak a pihenésre és a felépülésre gondolok, és arra, hogy minél előbb bringázhassak

– idézi a Reuters Matét, aki Twitteren is beszámolt a fejleményekről.

Hoy he pasado la noche en observación tras una caída en el @Tour_de_Pologne. No hay fracturas aunque me tuvieron que aplicar 50 puntos de sutura en la cabeza para cerrarme las heridas. ¡Muchas gracias a todos por vuestros mensajes! 😉📝 + DETALLES 👉🏼 https://t.co/3pv5ZJlH9u pic.twitter.com/TitteaiRTP

— Luis Ángel Maté (@luisangelmate) August 4, 2019