Milák edzője: Még mindig nem akarok hinni a szememnek

Milák Kristóf nyert már három ifjúsági olimpiai bajnoki címet, volt már világbajnoki ezüstérmes 100 pillangón (ráadásul hazai közönség előtt, hiszen a 2017-es budapesti vizes vébén lett második), és Európa-bajnoknak mondhatta magát 200 pillangón. Pályafutása legnagyobb dobását azonban a kvangdzsui vizes vébén mutatta be, amikor bődületes világcsúccsal nyert 200 pillangón.

Milák azt mondta, mikor meglátta az eredményét, kicsúszott egy „Úristen!” a száján, edzője, Selmeci Attila pedig úgy fogalmazott, még mindig nem akar hinni a szemének.

– mondta Selmeci.

Hungarian Kristof Milak, 19 years old, shatters Michael Phelps' 200m butterfly world record by .78 of a second at swimming worlds. pic.twitter.com/z8mG4Pjv3B

— Nick Zaccardi (@nzaccardi) July 24, 2019