“Utánpótlásban jók vagyunk, de ez mit sem ér, ha ezek a gyerekek később elvesznek”

Izgalmas vasárnap estéjük volt a magyar sportrajongóknak, a győri női kézilabda junior Európa-bajnokság döntőjében a magyar lányok a hollandokkal mérkőztek meg, míg a budapesti vívó-világbajnokság fináléjában pedig a férfi kardcsapat a kétszeres címvédő Dél-Koreával párbajozott az aranyért. Szilágyi Áronék végül egy tussal elvesztettek a végletekig kiélezett meccset, Győrben azonban lehetett ünnepelni, mivel a női kézisek 27-20-ra legyőzték a hollandokat.

Az U19-esek számára 1993 óta rendeznek Európa-bajnokságot, és a korábbi három ezüst után végre az első magyar arany is megszületett.

Az eredménysoron végignézve azt láthatjuk, hogy nagyon meggyőzően menetelt a végső sikerig a magyar csapat: a csoportkörben Montenegrót kilenc, Ausztriát nyolc, Spanyolországot tíz, a középdöntőben Norvégiát négy, Romániát tíz, az elődöntőben Oroszországot kettő, a fináléban Hollandiát pedig hét góllal intézte el, vagyis veretlenül lett a kontinens legjobbja.

Egységesek voltunk, ráadásul majdnem minden poszton két, azonos képességű játékosunk volt, így ha valakinek nem ment, akkor is volt kit beküldeni a helyére. Más csapatoknál ez nem így volt

– magyarázta Golovin Vlagyimir szövetségi edző, amikor arról kérdeztük, mivel nőtt a csapata a mezőny fölé.

Az eredménysorból is látható, hogy az oroszok elleni elődöntő volt a legizgalmasabb meccs, pedig a félidőben már hét góllal is vezetett a magyar válogatott.

“Az első félidő simább volt a vártnál, ami elaltatott minket, és a második elején kicsit kényelmesebbek voltunk, nem küzdöttünk annyira, és ehhez jött még támadásban néhány pontatlanság, illetve elkapkodott lövés. Ez pedig elég volt, hogy az ellenfél visszajöjjön a meccsbe. Szerencsére a minőségi keret miatt sokat tudtam forgatni a játékosokat, míg az oroszok két lövővel játszottak végig a meccset, akik elfáradtak, és hibáztak, nálunk pedig volt egy Vámos Petra, aki a kritikus helyzetekben hátára vette a csapatot.”

Egy ilyen tornán, amikor egymás után jönnek a meccsek, óhatatlanul előfordulnak hullámvölgyek, de a magyar csapatnál az oroszok elleni rövidzárlat kivételével csak nagyon rövid időszakok adódtak, amikor akadozott a gépezet. Golovin azt mondta, a második csoportmeccsen, az osztrákok ellen nem működött a védekezés, erről a 31 kapott gól is árulkodik, és a középdöntőben a románok ellen az első félidőben érezte még azt, hogy lehetnek nehézségeik, de a második felvonásban megoldotta a feladatot a csapat.„

„Szokás szerint” – tette hozzá az edző.

Jövőre Romániában rendezik az U20-as világbajnokságot, ahol ugyanez a garnitúra száll majd harcba az újabb érem reményében, és az előző korosztály magasra tette a lécet, mert Háfra Noémi és a társai tavaly megnyerték a debreceni vébét.

Biztos, hogy lesznek változások a keretben, mert abban a korban vannak a lányok, amikor egy év alatt nagyon sok minden történhet. Lesz olyan, aki stagnál, mások meg vagy visszaesnek némileg vagy hirtelen sokat fejlődnek. Három ember nem talált magának élvonalbeli csapatot, ők az NB I/B-ben játszanak majd az ősszel, a többiek viszont az NB I-ben, ami nagyon sokat számíthat.

A tavalyi U20-as vb- és a mostani Eb-arany azt mutatja, nagyon reményteljes a magyar női kézilabda-utánpótlás, de nem szabad elfelejteni, hogy minden sportágban vízválasztó az az időszak, amikor egy fiatalnak a saját korosztálya után a felnőttek között is bizonyítania kell.

Golovin úgy érzi, a tavalyi vb-győztes válogatott tagjai már igazolták, hogy helyük van az NB I-ben, a mostani csapatból pedig Kácsor Gréta meghatározó szereplője volt már idén annak a Vácnak, amely az EHF-kupában is indul, vagyis az Eb All Star-csapatába is beválasztott átlövő nemzetközi meccseken is edződhet.

“Befolyásolni nem tudjuk, hogy ki, mennyit játszik a klubjában, ez a lányokon múlik. Az látszik, hogy az utánpótlásban eredményesek vagyunk, de ez mit sem ér, ha később ezek a gyerekek elvesznek. Bízom benne, hogy a következő idényben több lehetőséget kapnak, mint az előző bajnokságban, de azzal tisztában kell lenni, hogy itt már ajándékperceket senkinek nem osztogatnak, aki be akar kerülni a csapatba, annak el kell vennie a helyet valakitől. Ők még nem kész játékosok, sokat kell tanulniuk és dolgozniuk, és nagyon fontos, hogy mentálisan, valamint fizikálisan hogyan bírják az igénybevételt, sokan ezen véreznek el”.

Így teljesítettek a lányok az előző idényben Megnéztük, hogy az előző idényben az Eb-győztes csapat tagjai mennyi lehetőséghez jutottak klubjaikban. Sajnos a kézilabda-szövetség honlapján a játékpercek nincsenek feltüntetve, pedig az lenne az igazán mérvadó, hiszen több játékosnál is előfordult olyan, hogy bár be volt nevezve, de a jegyzőkönyvben nem szerepelt a neve mellett lövés/védés feltüntetve. Kapusok: Herczeg Lili: a NEKA kapusa februártól a Mosonmagyaróvárnál szerepelt, ahol 11 meccset teljesített, ötször volt győztes csapat tagja. Szabó Dóra: 17 NB I-es mérkőzésre volt benevezve a DVSC-nél, de Triffa Ágnes és Oguntoye Viktória mögött eleinte kevés lehetőséget kapott, majd az idény végén többször is beállhatott a kapuba. Balszélsők: Schatzl Natalie: A negyedik helyen záró Érdben mind a 26 meccsen szerepelt a neve a jegyzőkönyvben, két legjobb mérkőzését a Mosonmagyaróvár, illetve a Békéscsaba ellen játszotta, amikor öt, valamint négy gólt szerzett. Összesen 21 gólig jutott. Stranigg Zsófia: A 11. helyezett MTK szélsője szintén mind a 26 bajnokira be lett nevezve, a statisztika alapján a legjobb teljesítményt a Debrecen ellen nyújtotta hazai pályán, amikor négy lövésből négy gólt szerzett. Összesen 26 gólja volt az NB I-ben. Balátlövők: Kácsor Gréta: A Vácban a 26 meccséből csak egy olyan volt, amikor nem szerzett gólt. A bajnok és BL-győztes Győr ellen kilencszer talált be, tavaly 126 élvonalbeli gólja volt. Kuczora Csenge: Sérülése miatt az idény nagy részét kihagyta. Ősszel a Siófok ellen hat gólt dobott, majd októberben megsérült, májusban tért vissza a DVSC ellen. Az Eb legjobb védőjének választották és a másik vácival, Kácsorral együtt bekerült az All Star-csapatba. Szilovics Fanni: Az NB I-ben nem játszott, a Győr U19-es csapatával az NB I/B-ben szerepelt, ahol 16 meccsen 60 gólt dobott. Vámos Petra: A NEKA színeiben ő is az NB I/B-ben mutathatta meg magát, 20 találkozón 92-szer volt eredményes. Irányítók: Kellermann Dóra: Az ősszel hét NB I-es meccsre nevezte be a Győr, négy góljából hármat a Békéscsaba ellen szerzett. A későbbiekben az NB I/B-ben és az ifjúsági bajnokságban szórta a gólokat. Pál Tamara: 12 élvonalbeli bajnokin szerepelt a neve a jegyzőkönyvben a Győr játékosának, de kevés játékpercet kaphatott, mert három gólja volt csak. Tóth Nikolett: 16 NB I-es meccsen 36 gólt dobott a Fradiban, az egyéni rekordja hét gól, amit a Békéscsaba ellen ért el. Beállósok: Simon Armilla: Az összes idénybeli bajnokira be volt nevezve az Érdben, kilenc gólt szerzett. Zsiborás Luca: Az idényt a Fradiban kezdte, majd februárban az MTK-hoz került, a két csapatban összesen 16 meccsen szerepelt a neve a jegyzőkönyvben, 10 góljából hármat a DVSC-MTK bajnokin szerzett. Jobbszélsők: Arany Rebeka: 25 NB I-es meccséből 13 olyan volt, amikor gólt szerzett a DVSC-ben. Összesen 24 alkalommal volt eredményes. Bánfai Kíra: Az FTC kölcsönadta az MTK-nak, ahol a 26 mérkőzés felén volt eredményes. 29 góllal zárt, legjobb meccsét a Békéscsaba ellen játszotta, amikor négyszer talált be. A jobbátlövő Albek Anna az osztrák Grazban játszott az idényben, 22 meccsen 137 gólt szerzett, amivel második lett a góllövőlistán.

Megkérdeztük az edzőt, van-e olyan játékos, akit a felnőtt válogatott kapitánya, Kim Rasmussen figyelmébe ajánlott, de azt mondta, nem érzi feladatának, hogy neveket dobjon be, Rasmussen úgyis figyelemmel követi az utánpótlás-versenyeket, és neki kell eldöntenie, kit tart érdemesnek arra, hogy meghívjon a keretbe.

Golovin úgy látja az Eb-győztes csapat tagjai közül nem mindenki van ugyanazon a szinten, de szépen fokozatosan be lehet építeni őket a felnőttek közé, és akkor néhány év múlva ugyanúgy meghatározó játékosok lehetnek majd ott is, mint Háfra.

Persze ez sok mindentől függ, nem mindegy, hogy ki mennyi játéklehetőséghez jut a klubjában, és fontos, hogy a sérülések is elkerüljék a kéziseket.

A mostani keretből mindössze egy olyan játékos van, aki külföldön szerepel, Albek Anna az osztrák Graz légiósa, és Golovin szerint a lányok számára az NB I az erősebb színvonal miatt nagyobb perspektívát kínál a fejlődésre, mintha külföldre igazolnának. Albeket egyébként több magyar csapat is hívta haza, de a tanulás és a család miatt úgy döntött, újabb évet vállal Grazban.

Egy fiatalokat irányító szakembernek nem csak edzőnek kell lennie, hanem pedagógusnak, pszichológusnak és időnként apának is, Golovin pedig a stábjával együtt nagyon jól kezelte az összes helyzetet.

“Bár fiatal játékosokról beszélünk, tudták, mit akarnak az Eb-n, és a tavalyi U18-as világbajnokságon elért második hely már mutatta, milyen potenciál van a csapatban. Az volt a cél, hogy ott legyünk az első négyben, mert az elődöntőtől már bármi megtörténhet. Időnként kellett lelkizni, de ez természetes, mindenkinek lehetnek gyengébb pillanatai. Azért vannak a világversenyek, hogy megismerjük, ki milyen személyiség, és aztán idővel mindenkiből kész játékos váljon, és segíteni tudjon a magyar válogatottnak, hogy ismét vb- vagy olimpiai döntőt játszhasson”.

Golovin munkáját dicséri a tavalyi U20-as vb- és a idei U19-es Eb-arany, de azt mondja, szó sincs titokról. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a stábbal együtt azon dolgoztak, hogy levegyék a játékosok válláról a terhet, és elmagyarázzák nekik, hogy ez egy játék, ahol vannak győztesek és vesztesek, és épp emiatt nem szabad félni a vereségtől. Az eredményt láttuk, hétből hét győzelem és a jól megérdemelt jutalom gyanánt egy Eb-arany.

Jövőre Romániában jöhet az újabb nagy feladat, reméljük, hasonló eredménnyel, addig meg lehet figyelni az NB I és NB I/B-s meccseket, hogy mire képesek a felnőtt mezőnyben ezek a tehetséges játékosok.