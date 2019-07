Hosszú Katinka nagy pofont kapott, de jól jött neki

Bár már egy hete tart a vizes világbajnokság a dél-koreai Kvangdzsuban, amelyen Rasovszky Kristóf révén a magyar csapat már aranyérmet is nyert, a legtöbb figyelem majd vasárnaptól, a medencés úszóversenyek kezdetével irányul majd az eseményre. És, ha már úszás, akkor megkerülhetetlen tényező a háromszoros olimpia, és 50-es medencében hétszeres világbajnok Hosszú Katinka, aki a várakozásairól a molcsapat.hu-nak nyilatkozott.

A 30 éves sportolónő azt mondta, sosem győzelmekben, hanem időeredményekben gondolkodik, de azért hozzátette, szerencsére ennek is aranyérem szokott a vége lenni többnyire. Most is komoly időket tűzött ki célul, de azt azért figyelemben tartja, hogy ugyan ez egy vb lesz, ez összességében a tokiói olimpia felé vezető út egyik állomása.

A legjobb motiváció mindig az, hogy a kételkedőknek választ adjak. A tavalyi év után megint sok lett belőlük körülöttem, talán egy kicsit még magam is kételkedtem a saját képességeimben. Ez volt a legfőbb cél, hogy megmutassam magamnak, én más úton is fel tudok készülni és eredményes lenni.

A felkészülése jól sikerült és nagyon várja a vébét. Nyugodt, mert úgy érzi, és az eredmények is azt bizonyítják, hogy jó az az irány, amit most edzőjével, Petrov Árpáddal követ. Azt is élvezi, hogy most az olimpia előtt élesben is fel lehet mérni, ki hol tart.

Természetesen tudom, ki mit úszik, hisz mindenki figyelemmel kíséri a világranglistát és általában a versenyek alakulását. Tisztában vagyok azzal, mikor mi történik, de nekem előre kell néznem, és szerencsére jelenleg nincs előttem senki, ez pedig azt jelenti, hogy önmagammal kell versenyeznem.

Hosszú Katinka öt egyéni számban indul el a vébén, 200 és 400 vegyesen, 100 és 200 háton, valamint 200 gyorson. Tervezi, hogy több váltóban is érintett lesz, de sok kérdőjel majd a verseny helyszínén, a számok alakulásától függően fog kiegyenesedni. Megkérdezték, hogy melyik számban tartja magát éremesélyesnek a vegyesek mellett.

Amiben elindulok

– persze hozzátette, ez viccesen hangozhat, de ő azért indul egy-egy versenyszámban, mert képesnek tartja magát a győzelemre vagy valami további célja van vele. Azért így is lesz, amit el kell engednie, ez alighanem a 100 hát lesz, mivel az ütközik a 200 vegyes programjával és utóbbi élvez prioritást.

Történt egy olyan dolog az országos bajnokságon, aminek alighanem a vébémezőny fogja meginni a levét: Hosszú csak harmadik lett 200 pillangón, így ebben a számban nem indul. Miközben a világ idei második legjobb ideje az övé, a hazai versenyen ettől egy másodperccel elmaradt, amiért csak magát okolja. Viszont ezt jókor jött pofonnak értékelte:

Pont arra volt jó ez a pofon, hogy bár én nagyon sok mindent meg tudok csinálni, nagyon sok helyzetből tudok nyerni, sokféleképpen tudok készülni és jól teljesíteni, lásd tavaly is sikerült nyernem a glasgow-i Európa-bajnokságon, de ez nem azt jelenti, hogy nekem nem kell minden egyes versenyszámot komolyan venni és maximálisan beleállni. (…) Ezért jó ez a pofon, hogy fejben tartsam, szigorúnak kell lennem önmagamhoz.

Fotó: Marjai János/24.hu