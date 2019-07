Vajon felülmúlja-e Kvangdzsu Budapestet?

Már a 2017-es budapesti vizes világbajnokság alatt is ódákat zengtek a Nemzetközi Úszószövetség elöljárói a magyar rendezésről, ahogy maguk a versenyzők is egybehangzóan azt állították, ilyen hangulatú versenyen, uszodában még az életben nem tempóztak.

Nos, péntektől a dél-koreai Kvangdzsu városa próbálja felülmúlni Budapestet minden téren. A kérdésre, hogy vajon sikerül-e nekik leghamarabb bő két hét múlva kapunk választ, de sportszempontból tán érdekesebb, hogy a magyar delegáció eredményesség terén képes lesz-e megközelíteni a két évvel ezelőtti eredményességet.

Viszonylagos biztonsággal kijelenthető, a válasz nem.

A hazai pálya bármely sportágban előny, így van ez a magyar szempontból sikersportnak számító úszásban és vízilabdában is.

Úszás

Nem is lehet csodálkozni azon, hogy Dr. Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitány is visszafogottabban fogalmazta meg az elvárásait.

A világranglistás helyezések alapján ezúttal négy-öt érmet várok, e körül várható a mostani teljesítmény

– jósolt Sós. 2017-ben nyolc magyar úszó szerzett nyolc érmet a medencében. Idén is leginkább Hosszú Katinkától várható dobogós helyezés több számban is, mellé felérhet Milák Kristóf is egy-egy medállal, ahogy

kilencedik vb-jére készülő 33 éves Cseh László – ez már az esemény rajtja előtt világrekordot jelent – is meglepetést okozhat egy jó úszással.

Nyíltvízen két éve egy érmet sem nyertünk, de azóta Rasovszky Kristóf a 2018-as Európa-bajnokságon szerzett két arany és egy ezüstérmével jelezte, bizony a világ élvonalába érkezett és számolni kell vele – akár már magyar idő szerint szombat hajnalban, ötezer méteren megkezdheti az éremgyártást.

Vízilabda

A férfi-, és női vízilabda válogatottnak is nehezebb dolga lesz, mint amilyen volt a Margitszigeten. Märcz Tamás férfiegyüttese csak tovább fiatalodott azóta, ezzel a rutin is tovaszállt, még szerencse, hogy legalább Varga Dénes visszatért pihenőjéről. A magyarok a C csoportban Új-Zélanddal kezdenek, majd Spanyolországgal, Dél-Afrikával játszanak. A négyes első helyezettje közvetlenül a negyeddöntőbe jut, a 2-3. a nyolcaddöntőben folytatja. A legfőbb cél, a budapesti döntős helyezés megismétlése, már csak azért is, mert az első két helyezett automatikusan kvalifikálja magát az olimpiára.

A Bíró Attila által vezetett női válogatottat a B csoportba sorsolták, ahol Oroszország, Kanada és a házigazda Dél-Korea lesz az ellenfele. Előbbi kettő nehéz dió, utóbbi könnyű, így a továbbjutás nincs veszélyben, bár az automatikus negyeddöntő bravúr lenne.

Szinkronúszás, műugrás

Műugrásban és óriás-toronyugrásban nem lesz magyar induló Kvangdzsuban, míg szinkronúszásban párosban pedig Dávid Jankától és Gács Boglárkától várunk tisztes helytállást.

