A sírból jött vissza a magyar válogatott, győztes rajt a női kosár Eb-n

Győzelemmel kezdte a szerb-lett közös rendezésű Európa-bajnokságot a magyar női kosárlabda-válogatott, amely Szlovéniát verte 88-84-re a C csoport első fordulójában.

A papíron leggyengébb ellenféllel, a negyedik kalapból kisorsolt Szlovénia ellen kezdett a magyar válogatott a szerbiai Nisben. Az már az első percek alapján kiderült, hogy nem a védekezések játsszák majd a főszerepet, majdnem minden támadás végén esett kosár, így az első negyed után 25-22-re vezetett Szlovénia. A második negyed első felében már 11 pont is volt a szlovén előny, innen sikerült mínusz háromra visszakapaszkodnia Székely Norbert csapatának.

Yvonne Turner with the sweet handles 👀👀 #EuroBasketWomen #Hungary

A magyar csapat leginkább a festékből, vagy annak környékéről volt eredményes, miközben a triplák csak nagyon ritkán estek be. Közben a szlovénok időnként tetszetősen járatták a labdát és több fegyverük is volt támadásban, így a harmadik negyed derekén, Teja Oblak triplája után már 14 pont volt a csapatok közt.

69-59-es szlovén vezetésről indult a záró negyed, aminek az elején Zele Dorina vezetésével visszakapaszkodtunk mínusz négyre. Tina Jakovina hármasával, majd Sante Evans duplájával került ki a gödörből Szlovénia, de a magyar válogatott nem hagyta lerázni magát, Yvonne Turner két triplájával pedig a vezetést is sikerült átvenni az utolsó másfél percbe lépve (85-83 ide). A szlovén időkérés után Határ Bernadett volt főszerepben, előbb védő oldalon, majd a támadó palánk alatt szerzett fontos lepattanót. Végül 88-84-re nyertünk.

9PTS in 4MIN!! Yvonne Turner is on 🔥 #EuroBasketWomen #Hungary @PhoenixMercury

📺 https://t.co/3pwcEnO2eE pic.twitter.com/JvBxG5hbdS

