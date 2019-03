Brutálisan elcsapták a nézőt, aki besétált a bringaversenyre

A héten rendezik Olaszországban a Tirreno-Adriatico kerékpáros versenyt, amely kedden, egy csapat időfutammal indult. Ezen rögtön volt egy ijesztő baleset:

a Bora-Hansgrohe bringásai elé kisétált egy gyalogos és ketten is nekimentek.

Bár a felvételek alapján azt gondolhatnánk, komoly sérülések történtek, de az Eurosport híre szerint nem történt komoly baj. A két sportoló, Oscar Gatto és Rafal Majka visszaültek a kerékpárjukra és befejezték a szakaszt.

This crash looked absolutely brutal 😧

Make sure you look both ways before crossing the road, folks!

Thankfully nobody involved was seriously injured #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/7czmfR4K1S

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 2019. március 13.