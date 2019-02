Rasovszky Kristóf Európa legjobb nyíltvízi úszója

A vizes sportok európai szövetsége, a LEN 2008 óta díjazza a kontinens legjobbjait és most történt meg első alkalommal, hogy magyar lett a legjobb férfi nyíltvízi úszó:

a glasgow-i Európa-bajnokságon két arany- és egy ezüstérmet szerző Rasovszky Kristóf végzett az első helyen. A szavazatok 47 százalékával győzött legnagyobb riválisa Ferry Weertman előtt, aki 40 százalékot kapott.

„Nagyon boldog vagyok, ez egy igazi örömhír így az év első nyíltvízi versenye előtt. Nagyon megtisztelő ez az elismerés, főleg, hogy Ferryt is sikerült megelőzni szoros versenyben, ami úgy látszik, mind a vízben mind a parton komoly feladat. Ez egy újabb skalp azon címek között, amelyeket meg lehet szerezni egy évben – a cél most az, hogy a még meg nem szerzetteket is begyűjtsem a folytatásban” – mondta Rasovszky a Magyar Úszó Szövetség közleménye szerint.

Az úszóknál Hosszú Katinka ezúttal második lett a svéd Sarah Sjöström előzte meg. Hosszú korábban négyszer nyert egymás után 2013 és 2016 között.

A MÚSZ közleménye szerint a LEN-nél nem kritériumrendszer alapján hirdetnek eredményt, 2008 óta a nemzeti szövetségek és az egyes LEN bizottságok tagjai szavazhatnak a legjobbakra.

Rasovszky Kristóf meglehetősen nívós társaságba került, hiszen Hosszú Katinkán kívül korábban olyan magyar nagyságok kapták meg a LEN Awards-ot, mint Biros Péter (2008, vízilabda), Risztov Éva (2012, nyíltvízi úszás), Varga Dénes (2013, vízilabda) és Cseh László (2015, úszás).

Nyitókép: Marjai János / 24.hu