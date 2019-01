Mutatjuk a kézi-vb legfontosabb szabályváltozásait

A gyorsabb és szórakoztatóbb játék érdekében több szabályváltozás, illetve módosítás lép életbe a csütörtökön kezdődő német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokságon. Ezek közül a legfontosabb változások a következők:

Zöld lapok helyett az időkérést jelző berendezést, amelyen egyszerűen meg kell nyomni egy piros gombot, az edzői szándékot a gép ekkor dudaszóval jelzi. Mivel össze van kötve a kijelzővel és az időmérő berendezéssel is, azonnal megáll az óra, amint megnyomják.

Csak az a szövetségi kapitány használhatja, akinek a csapatánál éppen a labda van. Amennyiben a másik edző nyomja meg, sárga lapot kap, elveszti az időkérését, az ellenfél pedig hétméterest lőhet.

A passzív játék egyik legnagyobb változása, hogy a tartalék játékvezetőnél lesz egy számláló, amellyel a bírói karjelzés utáni passzokat számolja. Ebből elvileg maximum hat lehet, viszont ez nem hivatalos, a döntés joga a játékvezetőké. Ez is össze lesz kötve a kijelzővel a szurkolók tájékoztatása érdekében. A bírók a támadásvezetés ritmusát fogják figyelni, lassú passzolgatással nem lehet labdát felhozni, ebben az esetben egyből felemelhetik a kezüket.

Kritikus helyzetben – röviddel a vége előtt, az eredmény tartása érdekében – nem lehet hátrafelé játszani, mert azonnal elveszik a labdát. Ugyanígy tesznek, ha egy játékos egyértelmű gólhelyzetből kipasszolja a labdát időhúzás miatt.

Gól után a visszafutó játékos nem akadályozhatja a középkezdés elvégzését azzal, hogy a passzzónában fut. Bármely szabálytalanság, amely az ellenfél testi épségét veszélyezteti, azonnali kizárással jár. A lövőkéz ellen irányuló szabálytalanság kiállítást, kizárást, sőt kék lapot is érhet. Szigorúbb lesz a támadó szabálytalanságok megítélése is.

Ha mindez még nem lenne elég, jön a videózás is! Minden találkozót 16 kamerával rögzítenek, ezek közül három-három a két kapufa mögött van, egy pedig össze van kötve az eredményjelzővel, ezek alapján egyértelműen meg lehet majd állapítani, hogy gól született-e, ezt a játékvezető vissza is nézheti. A visszanézést a nemzetközi szövetség versenybírója is kérheti, ha nem tudják pontosan, hogy ki szabálytalankodott, vagy szabálytalan csere történt, valamint az utolsó harminc másodperc történéseinél.

A világbajnokságon a magyar válogatott sorrendben Argentínával, Angolával, Katarral, Egyiptommal és az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik. A torna győztese kijut a 2020-as, tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek részt vehetnek az olimpiai selejtezőtornákon 2020 tavaszán.

Az elnök azt is bejelentette, hogy az elnökség a prémiumot is ehhez igazította, az első hely 120 millió, a második 90 millió, a harmadik 60 millió, a negyedik 40 millió, az ötödik 30 millió, a hatodik 20 millió, a hetedik pedig 15 millió forintot ér – nem fejenként, hanem csapat + stáb szinten.

A torna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a 2020 tavaszán sorra kerülő selejtezőtornákon.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÉS A VILÁGBAJNOKI PROGRAM: Kapusok: MIKLER Roland (Telekom Veszprém), SZÉKELY Márton (Grundfos Tatabánya)

Jobbszélső: HORNYÁK Péter (Balatonfüredi KSE)

Jobbátlövők: ANCSIN Gábor (Ferencváros), BALOGH Zsolt (Mol-Pick Szeged), MÁTHÉ Dominik (Balatonfüredi KSE)

Irányítók: CSÁSZÁR Gábor (Kadetten Schaffhausen, svájci), LÉKAI Máté (Telekom Veszprém)

Beállók: BÁNHIDI Bence (Mol-Pick Szeged), SCHUCH Timuzsin (Ferencváros), SIPOS Adrián (Grundfos Tatabánya)

Balátlövők: BODÓ Richárd (Mol-Pick Szeged), ILYÉS Ferenc (Grundfos Tatabánya), JAMALI Iman (Telekom Veszprém), LIGETVÁRI Patrik (Ademar León, spanyol), SZITA Zoltán (Balatonfüredi KSE)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), JUHÁSZ Ádám (Grundfos Tatabánya)

Szövetségi kapitány: CSOKNYAI István és Vladan MATICS A VILÁGBAJNOKSÁG CSOPORTBEOSZTÁSA A-csoport (Berlin): Franciaország, Oroszország, Németország, Szerbia, Brazília, Korea

B-csoport (München): Spanyolország, Horvátország, Macedónia, Izland, Bahrein, Japán

C-csoport (Herning): Dánia, Norvégia, Ausztria, Tunézia, Chile, Szaúd-Arábia

D-csoport (Koppenhága): Svédország, MAGYARORSZÁG, Katar, Argentína, Egyiptom, Angola

A csoportok első három-három helyezettje jut a középdöntőbe. A MAGYAR VÁLOGATOTT CSOPORTMÉRKŐZÉSEI Január 11., 18.00: Argentína–Magyarország

Január 13., 18.00: Magyarország–Angola

Január 14., 15.30: Magyarország–Katar

Január 16., 18.00: Magyarország–Egyiptom

Január 17., 20.30: Svédország–Magyarország

A magyar válogatott mérkőzéseit az M4 Sport, élőben közvetíti. A világbajnokság győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2–7. helyezettek részt vehetnek az olimpiai selejtezőtornákon 2020 tavaszán.

Nyitókép: 24.hu / Bielik István