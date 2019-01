Elverte a Fradit a Győr, de az egyik legjobbja kórházba került

A címvédő magabiztos játékkal győzte le legnagyobb riválisát az NB I-es rangadón, ugyanakkor sérülés miatt már korán elveszítette Eduarda Amorimot, akit kórházba is kellett szállítani.

A lehető legmagasabb színvonalon, egy Győr-Ferencváros rangadóval indult 2019 a magyar női kézilabdában, a két topcsapat egyaránt megnyerte első kilenc mérkőzését. Egy-egy kihagyott helyzettel indult a találkozó, az első gólra így bő egy percet kellett várni, Bódi szerezte.

Az ETO öröme ugyanakkor nem lehetett felhőtlen, ugyanis már a meccs elején bokasérülést szenvedett Eduarda Amorim. A pályáról is úgy kellett letámogatni, az M4 Sport információi szerint kórházba szállították.

3-3-ig a két csapat fej fej mellett haladt, ekkor a címvédő győriek háromgólos előnyt tudtak kidolgozni, de a Fradi kiegyenlített. 6-6 után azonban megint kilőtt az ETO, amely a félidőre 18-11-es előnybe került, a játékrész utolsó momentumaként Görbicz értékesített egy hetest.

A második félidőt Háfra gólja nyitotta, a Ferencváros pedig szűk négy perc alatt visszajött a meccsbe és feljött 19-16-ra. A győriek ugyanakkor három-négy gólnál nem nagyon engedték közelebb ellenfelüket. Az utolsó tíz perc előtt két győrit is kiállítottak, a Fradi azonban nem tudott élni a legetőséggel, mert ugyan Kovacsics és Háfra is betalált, előbb Oftedal majd Pintea válaszolt, Görbicz pedig egy labdalopás után még növelni is tudta a hazai előnyt.

Itt el is dőlt, hogy a Győr nem engedi ki a kezéből a győzelmet, ugyanis a címvédő mindig a legjobb pillanatokban rázta meg magát. A Fradi nem bírta a hazaiak tempóját, így végül 39-33-ra kikapott. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a kilencgólos Görbicz volt.

A Győri ETO így tízből tíz győzelemmel áll a bajnokságban, míg a Ferencváros elszenvedte első vereségét. A két csapat február 2-án és március 2-án a Bajnokok Ligája középdöntőjében, április 27-én pedig a bajnokságban ismét találkozni fog, és nagy valószínűséggel tavasszal, a Magyar Kupa végjátékában is összecsap majd.

Eredmény – női kézilabda NB I Győri Audi ETO KC – FTC Rail-Cargo Hungaria 39-33 (18-11) a legeredményesebb játékosok: Görbicz 9, Pintea 8, Groot, Oftedal 7-7, illetve Lukács 6, Pena 5, Schatzl, Márton G., Háfra, Kovacsics 4-4

