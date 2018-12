Óriási játékkal verte Romániát a magyar kézilabda-válogatott

A mérkőzés elején kissé megilletődve kezdtünk, sok volt a pontatlanság és inkább csak rohantunk az eredmény után. Hamar időt kért Rasmussen és szépen apránként feljavult a játékunk. A félidő végére már kimondottan szorossá vált a meccs, még egyenlíteni is tudtunk, mire a románok is időt kértek, de két vezető góljukra is azonnal jött a magyar válasz.

Fordulás után a magyarok kezdték a félidőt és olyan ellenállhatatlan játékkal rukkoltunk elő, hogy nem csak partiban voltunk a románokkal, hanem el is robogtunk mellettük. 25-20-ra is ellépett a magyar csapat, ám Ambros Martín rendezte a sorokat egy időkéréssel. Eddigre megjött viszont az önbizalom, ráadásul Neagu térdsérülésével a legjobbjuk is kiesett.

Az utolsó tíz percre így már elég hitehagyottá váltak a románok, a hetesek is kimaradtak, ráadásul döbbenetesen hatékonyan védett Kiss Éva, ezért a hajrában is meg tudtuk őrizni az előnyünket és végül 31-29-re megnyertük a középdöntő utolsó meccsét.