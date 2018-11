Beugrott egy futamra és egyből megnyerte a versenyt a 15 éves motoros

Can Öncü történelmet írt: 15 évesen és 115 naposan nyert futamot a Moto3-ban.

A valenciai futamon indult el szabadkártyával, már az időmérőn is jó tempót ment a Red Bull KTM versenyzője, ugyanis a negyedik helyről várhatta a rajtot, ami után egy helyet javítani tudott. A vizes pályán aztán Tony Arbolino és Marco Bezzecchi is kiesett előle, így Öncü nyerte meg a futamot. A MotoGP-s Johann Zarco is ment egyből gratulálni neki.

#Moto3 RACE 🏁

YES HE CAN!🏆

The wildcard @CANONCU65 WINS his first EVER GP on his FIRST ATTEMPT!

At 15 years and 115 days old, he’s also the YOUNGEST ever GP winner! #ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/sBwEwAnfPn

— MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) 2018. november 18.