A kétméteres, 130 kilós szörnyetegről fog szólni a kosárlabda következő pár éve

Zion Williamson rárúgta az ajtót az észak-amerikai egyetemi kosárlabda-bajnokságra. A 18 éves erőcsatár kíméletlen zsákolásai már évek óta ámulatba ejtik a világ kosárdrukkereit, és ugyan egy örökkévalóságnak tűnt, hogy a középiskola befejezése után végre éles meccsen mutassa meg a Duke-ban, mit is tud, megérte várni.

Williamson ugyanis pont annyira elképesztő teljesítményre képes, mint amennyire gondoltuk.

Egy kis Williams-show:

A játékos 201 centiméteres magassága mellé 129 kilogrammos testsúly párosul (amivel az NBA-ben is igazi nehézfiú lenne, jelenleg csak a 222 centiméteres Boban Marjanovic nehezebb nála), ez azonban nem látszik meg a mozgásán, robbanásszerűen képes támadni a palánkot. Mellette triplázni is tud, ami még lehetetlenebbé teszi a védekezést ellene.

A Kentucky ellen 23 percet kapott, még csak nem is a legtöbbet a csapatából. Ehhez képest összehozott 28 pontot, 13 mezőnydobásából 11 is pontos volt. Mindemellé lekapott hét lepattanót is. Az első meccséről készült videót nézve olyan érzése támadhat az embernek, mintha egy profi állt be volna be az iskolások közé.

Az első tétmeccse a Duke-ban:

Rég látott a világ olyan fizikumú fiatal játékost, aki valósággal átgázolt ellenfelein és szemmel láthatóan nem zavarta a rá nehezedő nyomás a magas elvárások miatt. Lebron Jamesnek hívják. Talán nem meglepő, ha minimum az első háromba várják a 2019-es drafton.

