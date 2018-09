A Chicago védelme megette az NFL egyik legjobb irányítóját

A Chicago Bears hazai pályán 24-17-re legyőzte a Seattle Seahawks együttesét az NFL második játékhetének zárómérkőzésén.

A negyedik negyedig egyik csapat sem remekelt támadásban, mindössze 13 pontot hoztak össze, aztán az utolsó felvonásban mindkét csapat két TD-t ért el. A Chicago egyik touchdownját a cornerback Prince Amukamara szerezte, aki leszedte a Seattle irányítójának, Russell Wilsonnak a passzát, és meg sem állt vele a célterületig.

This is the @ChicagoBears second defensive TD this season.

They had 3 all of last season …

