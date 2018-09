Rosszabb hírt nem is kaphatnak a szurkolók egy szezon előtt

Steve Yzerman napokkal az előszezon kezdete előtt közölte: lemond az általános igazgatói posztjáról a Tampa Bay Lightning hokicsapatánál. Tanácsadóként marad ugyan, de fájdalmasabb mélyütést nehéz elképzelni, ami egy franchise-zal történhet az idény kezdetén.

Stevie, miért? Fekete nap ez a Lightning történetében

– a Tampa Bay Times cikke már a címében előrevetíti, mekkora csalódás ez a csapat számára, később a cikkíró kifejti, hogy lényegében a szerkezetét veszítette el a floridai klub Steve Yzerman döntésével.

A major sportokban a general manager szerepe az egyik, ha nem a legfontosabb: ő tárgyal a játékosokkal, edzőkkel, ő szabja meg azt az irányt, amit az adott franchise képvisel. Ezt a pozíciót töltötte be Yzerman 2010 májusa óta és ritka az ilyen, de a Lightning minden egyes döntésével előrébb jutott.

2010 nyarán például kapásból rendet vágott a keretben, a rájátszásról zsinórban háromszor lemaradó Lightning pedig nemcsak egyből ott volt a playoffban, hanem egyből konferenciadöntőig menetelt, a Stanley Kupa-győztes Bostonnal szemben maradtak csak alul 4-3-ra. Yzermant meg is választották az év GM-jének.

Bár a következő két szezonban az alapszakaszban véget ért számukra a történet, az általános igazgató végig elsőre rizikósnak tűnő, ám később mégis totálisan védhető cseréket hajtott végre. 2013-ban például szakított a franchise arcával, Vincent Lecavalier -ével.

-ével. Ezeknek a döntéseknek pedig az lett a következménye, hogy a Tampa az elmúlt évek egyik legerősebb keleti csapatává vált, amely 2015-ben már Stanley Kupa-döntőt játszhatott.

És az elmúlt idényeknek mind győzelmi esélyekkel vág neki a Tampa, idén is csak egy lépésre voltak a finálétól és ezúttal is a későbbi győztes – a Washington Capitals – állította meg őket. Vagyis ez a Tampa készen van, és mivel a szerződések terén is jól állnak, gyakorlatilag a franchise történetének legszebb évei következhetnek. Erre Yzerman lelép.

Döntését családi okokkal magyarázta, többet szeretne feleségével és három lányával tölteni, utóbbiak már egytől egyig egyetemre/főiskolára járnak. Csakhogy Detroitban élnek, Steve Yzerman ugyanis egész játékospályafutását, összesen 22 szezont húzott le a Red Wingsben, a városhoz köti minden. 21 évesen lett csapatkapitány, több mint 1300 mérkőzésen viselte a C betűt, a detroiti hoki történetének legnagyobb alakja, három bajnoki cím főszereplője. Természetesen a mezét is visszavonultatták és tagja a hoki Hall of Fame-nek.

Pont ezek miatt gondolja most mindenki azt, hogy ő lehet a detroiti hoki megmentője.

A Red Wings földbe állt az elmúlt években: 1984-tól kezdve 2016-ig mindig ott volt a rájátszásban, az elmúlt két évben azonban csak árnyéka önmagának. A mostani szezonnak is a legmagasabb fizetéskerettel vágnak neki, mégsem gondolja senki, hogy túl sok közük lenne majd a playoffhoz. Ugyanakkor a major sportok szépsége, hogy a pocsék teljesítmény is tud hosszú távon előremutató lenni, a drafton ugyanis nagyobb eséllyel lehet elvinni a legtehetségesebb játékosokat. Egy olyan GM-zseni, mint Yzerman pedig rövid távon is csodákra lenne képes egy olyan helyzetben lévő csapattal, mint a Red Wings.

Bár a Detroit jelenlegi GM-jének, Ken Hollandnek áprilisban hosszabbították meg a szerződését két évvel, 2020-ig, ki mondana nemet egy olyan lehetőségre, hogy egy klub történetének legjobbja vezesse vissza a csapatot a csúcsra? Detroitban alighanem már tűkön ülve várják a nyarat.

Nyitókép: Mike Carlson/Getty Images