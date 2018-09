Teniszbotrány: szegény Serenát még meg is büntették

Forintra átszámítva majdnem 5 milliót fizethet a US Open döntőjében tanúsított magatartása miatt a végül a japán Osakával szemben alulmaradó amerikai klasszis.

A meglepetésnél csak a balhé volt nagyobb a US Open női döntőjében

"Ha egy nőből előtörnek az érzelmek, akkor egyből hisztérikának állítják be"

Szombaton játszották az amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes döntőjét, amelyben Serena Williams játszott a japán Naomi Osakával. A finálé sok más miatt azért is marad emlékezetes, mert a mérkőzés derekán Serena összeveszett a székbíróval, Carlos Ramosszal. Hogy miért?

Nos, a játékvezető úgy ítélte meg, hogy az amerikai teniszezőnő edzője, Patrick Mouratoglou tanácsot adott Serenának, ez pedig tilos – járt érte a büntetés. Nem sokkal később mérgében a földhöz vágta az ütőjét a 23-szoros Grand Slam-győztes, ezért pedig büntetőpontot kapott – nem sokkal később heves szóváltásba kezdett a játékvezetővel.

Később a bíró megsértéséért is megintették az amerikait, megjelent a US Open igazgatója is a játéktéren, elkezdődött egy nagyobb vita.

Hogy mi lett mindennek az eredménye? Nos, egy vesztes meccs Serena számára, az első japán GS-győztes felavatása Osaka személyében – és vasárnap egy tételes lista, a büntetésről

Serena Williams a játékvezető sértegetése miatt 7739 fontot, tiltott edzői tanácsadásért 3095 fontot, az ütője összetöréséért pedig 2321 fontot fizet. A finálés szerepléssel 1,43 millió fontot keresett Williams, így azért olyan nagyon nem vágja földhöz – de ez nem is erről szól.

Serena jelezte egyébként, hogy folytatja majd a pályán is a harcát a nőkért, a nők elismeréséért.