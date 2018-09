A padlóval megismerkedve győzött a britek üvegállú kedvence

A britek korábbi kisváltósúlyú világbajnok, Amir Khan áprilisban 45 másodperc alatt lerendezte a kanadai Phil Lo Greco elleni meccset, most pedig Birminghamben lépett ringbe, ellenfele a kolumbiai születésű, de Kanadában élő Samuel Vargas volt.

A meccs második menete olyan tartalmasra sikerült, hogy azt akár egy bokszot népszerűsítő kampányban is levetíthetnék.

A menet azzal kezdődött, hogy a dinamikusabbnak tűnő Khan a padlóra küldte Vargast, aki felkelt ugyan, de nehéz pillanatokat élt át, mert a brit folytatta a rohamokat.

Vargas azonban kihúzta a menet végéig, sőt másodpercekkel a gong előtt egy hatalmas ütéssel ezúttal ő padlóztatta Khant, aki örülhetett, hogy a pihenő alatt rendbe tudta hozni magát.

