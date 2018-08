Kíméletlen jobbossal ütötte ki ellenfelét a nehézsúlyú bunyós

Vasárnap hajnalban, Atlantic Cityben mérkőzött meg egymással az amerikai Bryant Jennings és a német Alexander Dimitrenko. A 33 éves Jennings a meccs nagy részében jobb volt riválisánál, igaz a negyedik menetben egyszer padlót fogott, de folytatni tudta.

A kilencedik felvonásban jártak, amikor az amerikai egy jobb felütéssel KO-zta Dimitrenkót, a mérkőzésvezető pedig egyből be is szüntette a találkozót. Dimitrenko kifogásolta a döntést, de ekkor már bántóan nagy fölényben volt Jennings.

Bryant Jennings ezzel az IBF nemzetközi és az észak-amerikai szervezet övét is elnyerte. A nérlege 24-2, csak Vlagyimir Klicskótól és Luis Ortiztól kapott ki karrierje során – az a két vereség egymást követte, bő egyéves szünetet tartott utána.

.@BYJennings does Philly proud once again by finishing @AlexDimitrenko with a vicious shot. #JenningsDimitrenko pic.twitter.com/KDunKkIQ66

— Top Rank Boxing (@trboxing) 2018. augusztus 19.