Kesztyű nélkül is a korong után nyúlt a hokikapus

Nem csak az NHL-ben, hanem első számú tartalék-bajnokságában, az AHL-ben is rájátszás van, a keleti konferencia első körében a Toronto Marlies és az Utica Comets párharca elment az utolsó, ötödik mérkőzésig – három nyert meccs kell a továbbjutáshoz.

A mindent eldöntő meccseket legenda lengi körbe az észak-amerikai sportokban és ez az összecsapás is ezek közé tartozik. Erről a Toronto kapusa, Garrett Sparks gondoskodott,

aki az első harmadban úgy is két kézzel nyúlt a korongért, hogy idő közben a botoskesztyűjét már elveszítette.

No glove? No problem for @GSparks40.#MarliesLive pic.twitter.com/Kbkx13HSW2

— Toronto Marlies (@TorontoMarlies) 2018. április 29.